Una statua del Nettuno come regalo per la terra d'origine della sua famiglia. Vuole donarla ai vastesi lo scultore statunitense Paul Di Pasquale, figlio di emigranti abruzzesi.



A rivelarlo è l'architetto Francescopaolo D'Adamo, che racconta: "Non si è fatta attendere la proposta di matrimonio per la Bagnante. L'artista americano Paul Di Pasquale di chiare origini abruzzesi, offre una statua raffigurante Nettuno, modello di una sua opera già installata negli Usa, sulla spiaggia di fronte all'oceano in Virginia.

Lo scultore, figlio di Alberto Di Pasquale, emigrato in America dalla provincia di Chieti, sarebbe felice di regalare la sua opera a Vasto.

Credo - afferma D'Adamo - che l'idea sia da accogliere con estremo favore.

Sarebbe il caso di lanciare ai cittadini vastesi un invito a proporre il luogo dove sistemare questa opera".



L'opera d'arte è ha un'altezza complessiva di tre metri, base compresa, ed è realizzata in bronzo.