In pochi, forse, si aspettavano questo inizio da parte del Casalbordino. E invece, a sei giornate dall’avvio di questa stagione in Promozione, la squadra del patron Santoro e del presidente Vaccaro siede alla testa della classifica, condividendo il primato insieme al Pro Sulmona ed il Delfino Flacco Porto. Quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Questo il bottino portato a casa da Colanero e compagni.

Domenica i giallorossi torneranno a giocare in casa per affrontare il Torre Alex Cepagatti, squadra che ha sei punti in classifica, ma che sicuramente non è da sottovalutare. Alla guida della panchina giallorossa mister Gabriele Farina sta ripagando la fiducia datagli dal patron Santoro e dal presidente Vaccaro. Proprio a lui abbiamo chiesto di fare un piccolo resoconto di queste prime sei gare della stagione.

Mister si aspettava un inizio così? "Trovarsi primi dopo sei giornate è davvero una soddisfazione, ma non una sorpresa. Sapevo sin dall’inizio di avere una buona squadra con cui lavorare. Adesso non dobbiamo montarci la testa, perché abbiamo tutte le carte in regolare per continuare a fare bene".

Le risposte più importanti dove sono arrivate? "Senza dubbio dall’attacco. Abbiamo segnato tredici reti (secondo miglior attacco dopo Sulmona e River Casale) e sinceramente credo che per i giocatori che ho a disposizione, abbiamo un reparto offensivo che fa invidia un po’ a tutte. Anche in difesa abbiamo lavorato bene, ma in certe gare i cali di concentrazione sono risultati troppo eccessivi. Su questo e altro dobbiamo lavorare".

Domenica tornate a giocare in casa davanti al vostro pubblico. L’avversario sarà il Torre Alex Cepagatti del suo amico mister Fasciani. Come sta preparando la gara? "Come preparo tutte le partite: cerco di tenere alta la concentrazione, di evitare cali d’intensità. Ogni partita ha la sua storia, sembra scontato dirlo ma è così, ed è per questo che chiedo ai miei giocatori sempre di rimanere fissi sugli obiettivi. In campo sino ad ora ci siamo mossi bene, ma ho paura che l’entusiasmo che si è creato possa essere deleterio. Riguardo al Torre Alex, Cepagatti negli ultimi tre anni ha sempre fatto bene e con il mio caro amico ed ex compagno di squadra Fasciani credo che faranno lo stesso".

Di tutti i giocatori a sua disposizione, chi l’ha colpita di più? "Beh, fare un nome non sarebbe giusto. Ma una cosa la devo dire: i fuori quota si stanno comportando davvero bene. All’inizio, essendo molto giovani (quasi tutti ’97 e ’98 salvo Del Giango), alcune lacune erano evidenti. In allenamento però si sono impegnati da subito ed è già sotto gli occhi di tutti la loro crescita. Devono continuare così perché ci daranno una grande mano".

La squadra del girone che secondo lei ha un passo in più qual è? "Senza dubbio Pro Sulmona e River Casale, ma anche Ortona ha un buon organico, solo che è partita male".

A Casalbordino si trova bene? "Come ho detto c’è grande entusiasmo. I tifosi sono magnifici, la società è serie e competente, i ragazzi s’impegnano ed hanno sete di vittorie. Ringrazio tutta la dirigenza per avermi scelto per guidare questa squadra e spero di ripagare la fiducia con i risultati".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo gruppo? "Una buona stagione, fatta di tanti sacrifici in allenamento, concentrazione e voglia di vincere. Ripeto, per me non è stata una sorpresa vedere il Casalbordino in testa, ma sono anche convinto che se ci montiamo la testa, tutto quello che di buono abbiamo fatto sarà buttato al vento".

Tutte le partite della settima giornata

Bucchianico-Fara San Martino

Casalbordino-Torre Alex Cepagatti

Palombaro-Silvi

Passo Cordone-Penne

Pinetanova-River Casale

Pro Sulmona-Il Delfino Flacco Porto

Vasto Marina-Fossacesia

Villa 2015-Castiglione Val Fino

Virtus Ortona-Castello 2000

La classifica

Pro Sulmona 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Casalbordino 13

River Casale 12

Penne 11

Castello 2000 10

Silvi 9

Fossacesia 9

Fara San Martino 9

Passo Cordone 9

Vasto Marina 8

Torre Alex Cepagatti 6

Pinetanova 5

Bucchianico 4

Virtus Ortona 4

Villa 2015 4

Palombaro 4

Castiglione Val Fino 2