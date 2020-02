Era una struttura che gli sportivi del territorio attendevano, tanto da muoversi, negli anni scorsi, per andare a giocare a Termoli o Pescara. Da quest'inverno l'offerta di strutture sportive della città si arricchisce della Beach Arena nella struttura del Palahistonium a Vasto Marina (ss.16 località San Tommaso). Se in una località turistica d'estate è usuale praticare sport sulla spiaggia per attività come ad esempio beach volley e beach tennis, che raccolgono sempre più appassionati e si caratterizzano per le loro specificità, poter avere dei campi di sabbia al coperto diviene una necessità sempre più diffusa.

Sabato 17 ottobre, a partire dalle 10, è in programma l'open day promosso dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica Beach Sports Club Vasto, per dare il via ufficiale alla nuova struttura sportiva capace di ospitare beach volley, beach tennis e foot volley ed altre discipline sportive su sabbia.

"Il nostro desiderio – dichiarano i soci fondatori dell’APD Beach Sports Club - è quello di realizzare un vero e proprio tempio degli sport della sabbia, aperto tutto l’anno, dove è possibile far continuare quelle attività che si praticano solo nei mesi estivi. L’Open Day, infatti, vuole essere una giornata di festa per far conoscere a tutti le attività dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica che ha ideato il progetto del Beasch Arena con l’intento di attivare iniziative legate alle tante e diverse associazioni sportive presenti sul territorio, con corsi sia per principianti che per agonisti, e l’organizzazione di tornei ai vari livelli.

Alla giornata inaugurale saranno a disposizione degli ospiti per lezioni gratuite e dimostrazioni i Campioni Italiani a squadre di Beach Tennis Gianluca Sarti e Alfredo Parnanzini e i maestri di Beach Volley Giorgio Amorosi e Gianni Busilacchi.