Si è tenuta lunedì scorso la riunione che ha coinvolto diversi amministratori comunali, tra cui il sindaco Luciano Lapenna, l'assessore Luigi Marcello e il segretario del Pd Antonio Del Casale in un incontro con genitori e residenti di Pagliarelli per affrontare la questione della temporanea chiusura della struttura che ospita l'asilo comunale. Presenti anche diversi esponenti dell'opposizione, sia in Consiglio comunale, con Massimo Desiati, Andrea Bischia ed Etelwardo Sigismondi, che in Consiglio regionale, con Pietro Smargiassi del Movimento 5 Stelle.

Ad introdurre il dibattito, Antonio Del Casale, che ha evidenziato "il doppio binario" sul quale occorre valutare interventi a riguardo: il primo è legato all'emergenza ed è quindi relativo agli interventi minimi per rendere "frequentabile" la struttura, il secondo è relativo a un progetto più ampio che potenzi e valorizzi la struttura, un passaggio - è stato chiarito per l'occasione - possibile solo nel momento in cui la struttura comunale diventa attrattiva e registra maggiori iscrizioni.

I progetti a riguardo da parte dell'amministrazione comunale verranno illustrati nel prossimo incontro, forse già dalla settimana prossima, intanto i genitori sollecitano gli amministratori a provvedere almeno agli interventi urgenti che possono permettere ai bambini di tornare a frequentare la struttura di Pagliarelli.