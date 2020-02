"Avendo preso visione delle strade rientranti nel Piano Asfalti presentato da questa amministrazione comunale e avendo constatato che, come d’abitudine, le strade privilegiate sono quelle principali della città, che non necessitano di interventi urgenti ma, a pochi mesi dalle elezioni, significano massima visibilità ed ampio consenso elettorale, il M5S Vasto ha proposto ai cittadini di collaborare al nuovo Piano Asfalti: scegliamo insieme le strade da rifare". Lo afferma il Movimento 5 Stelle di Vasto in un comunicato stampa.

"Abbiamo invitato i vastesi residenti nei diversi quartieri della città a segnalarci le strade che versano in pessime condizioni, inviandoci informazioni e fotografie all’indirizzo di posta elettronica dedicato al progetto (pianoasfalti@movimento5stellevasto.it), o raggiungendoci presso il nostro Infopoint oppure presso i gazebo allestiti nelle piazze o, ancora, contattandoci sui nostri canali Internet.

Il riscontro ottenuto è stato notevole e ci ha consentito di stilare un elenco di strade che, pur versando in cattive o pessime condizioni, sono state completamente ignorate ed escluse dal progetto, che quindi non rispecchia le effettive esigenze e priorità dei residenti.

Questo accade quando le decisioni vengono prese non in base al criterio democratico dell’ascolto del cittadino, ma secondo il modus operandi di un’amministrazione che non rende partecipi i suoi cittadini, non conosce le loro istanze, non si fa carico dei loro problemi.

A titolo di esempio di incuria di lunga data si riportano all’attenzione il caso di Via Lota, ormai ridotta ad una mulattiera (già inserita qualche anno addietro in un programma di manutenzione, mai effettuata) e Via Parco Tratturo, dove la massiccia stradale è gravemente danneggiata, in un punto addirittura franata (ed è una strada quotidianamente percorsa, con gran difficoltà, dallo scuolabus, dai residenti della zona e nel periodo estivo da moltissime persone che vogliano evitare gli ingorghi di traffico in risalita dal mare)".

Le strade - Il Movimento 5 Stelle ha stilato, sulla base delle segnalazioni dei cittadini, l'elenco delle strade che necessitano di manutenzione:

Circonvallazione Histoniense

Via Alessandrini

Via Bosco A.

Via Canaccio

Via Cardone

Via dei Cascella

Via dei Conti Ricci

Via De Gasperi

Via Donizetti

Via Eloidia

Via Incoronata

Via Laccetti

Via Lota

Via Luci II (da via S. Lorenzo)

Via Maddalena

Via Madonna dell’Asilo

Via Magnacervo

Via Manzitti C.

Via Molino M.

Via Palombari (da via L. Cardone)

Via Parco Tratturo

Via Pescara

Via Pitagora

Via del Porto

Via Salavuca

Via San Lorenzo

Via San Nicola

Via San Rocco

Via San Rocco Mandolara

Via San Sisto

Via Santa Caterina da Siena

Via Sant’Onofrio

Via Suriani Pompeo

Via Tibullo

Via Tito Livio

Via Vilignina I - II

Viadotto Histoniense

Viale Giulio Cesare

Zona Complesso D’Avalos

"Naturalmente - precisa il comunicato - per le strade che dovessero rientrare nella sfera di competenza provinciale, auspichiamo che il Comune si attivi per segnalare le criticità e spingere l’organo competente a provvedere alla messa in sicurezza ed al miglioramento di strade che versano in pessime condizioni.

Ci auguriamo anche che le soluzioni tecniche previste per il rifacimento del manto stradale prevedano l’utilizzo di materiali di buona qualità, per evitare (come spesso accade) il deterioramento dell’opera già dopo poche settimane, dopo le prime piogge in arrivo, con conseguente sperpero di denaro pubblico che può e deve essere utilizzato con prudenza e cognizione di causa.

I lavori sono già stati appaltati e probabilmente il Piano Asfalti seguirà il suo corso così come previsto dall’attuale amministrazione. Ci auguriamo, tuttavia, che la nostra proposta costruttiva possa essere accolta per operare nel rispetto delle reali esigenze dei cittadini e per garantire una migliore gestione del denaro pubblico".