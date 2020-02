Torna al suo posto (o quasi) il cartello di piazza della Guardia costiera, a Vasto Marina. Inaugurata la scorsa estate alla presenza dei vertici militari e di autorità civili nazionali, la targa di intitolazione del piazzale che congiunge lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi era stata rimossa pochi giorni dopo: il palo era stato segato alla base per consentire le operazioni di allestimento di una manifestazione.

Ora l'iscrizione è tornata a campeggiare sul lato sud della piazzetta, ma in posizione più defilata per evitare in futuro altri disagi. Corretto anche lo stemma araldico del Comune di Vasto, che inizialmente presentava i colori invertiti a causa di un errore nella realizzazione della lapide marmorea.