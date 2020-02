Una vittoria e una sconfitta per la San Gabriele all'esordio nel campionato femminile di serie B. La squadra vastese è inserita nel girone G del terzo campionato nazionale per importanza (dopo A1 e A2) e ha preso parte al primo dei quattro concentramenti in cui si sfidano le sei formazioni del centro Italia. Esordio nella categoria per la giovanissima Gaia Smargiassi che ha preso parte alla trasferta a Città di Castello insieme all'esperta Eleonora Leopardi e a Emanuela Nucciarone.

Nella prima sfida la San Gabriele ha perso contro la favorita Tifernum (squadra di casa), con il punteggio di 4-1 (punto della bandiera di Gaia Smargiassi). Nella seconda sfida è arrivata una vittoria per 4-1 contro il Cral Comune di Roma, con due punti a testa per Smargiassi e Leopardi. La squadra del presidente Michele Ciaffi sarà impegnata nel prossimo concentramento, il 21 e 22 novembre, a Pisa.

Intanto, da oggi al 18 ottobre, Gaia Smargiassi sarà a Formia, presso il centro federale Fitet, per uno stage di preparazione fisica e tecnica con la nazionale minicadet sotto la guida del tecnico Giuseppe Del Rosso.