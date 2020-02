È un’occasione per coloro che vogliono conoscere e saperne di più su un corso motivazionale di 9 incontri, con cadenza settimanale, che inizierà a Vasto il prossimo martedì 20 ottobre, al costo di 85 euro (leggi il programma).

L’incontro è libero e si terrà a Vasto, domenica 18 ottobre 2015, alle ore 18, presso il Teatro di via Madonna dell’Asilo, 13.

In 90 minuti verrà illustrato il corso di Life Coaching "Voglio una vita straordinaria", che ha l’obiettivo di migliorare il "proprio modo di comunicare" con se stessi e gli altri; e potenziare una serie di qualità personali quali la gestione delle emozioni e dello stress, l’avere più fiducia in se stessi, la forza nel prendere "decisioni" nei momenti difficili.



È un corso pratico, coinvolgente, alla portata di tutti, soprattutto per coloro che vogliono "migliorare la propria vita" (per partecipare bisogna aver compiuto 18 anni).

"Può una persona cambiare la propria vita con un corso della durata di solo 9 incontri?", abbiamo chiesto agli autori del corso, Josè Sergio Santoro e Graziano Artese. "Certo che può, – hanno risposto gli autori - a noi è successo... a volte basta un secondo per cambiare la propria vita, soprattutto quando in un corso si ritrova se stessi e si riscopre che la vita non è un problema da risolvere ma è un mistero da vivere!".

Per maggiori informazioni vai sul sito www.pnllowcost.it, invia una mail a info@pnllowcost.it oppure telefona al 320.5317115.

