Esordio in campionato amaro per la formazione juniores dell'All Games San Salvo calcio a 5. I giovani biancazzurri sono tornati con una sconfitta per 5-4 dalla trasferta di Guardiagrele.

La partita. Inizio subito il salita la gara per capitan Gallo e compagni che, dopo appena 2 minuti dal calcio d'inizio, si ritrovano sotto di 2 reti con due azioni identiche: imbucata del centrale per il pivot che scarica sul laterale di destra pronto a mettere in rete con un gran diagonale. Così mister Conti si trova costretto a chiamare subito il time-out per prendere le contromisure che sembrano dare il risultato aspettato con la rete di Minicucci, rapido a sfruttare un'indecisione del portiere avversario e Smargiassi che infila il portiere sul primo palo per il pareggio.

Più che positiva la prova del portiere Filippo Argirò che compie numerosi interventi dentro e fuori l'area permettendo ai suoi di restare in partita. Poi è Minicucci a fare la differenza segnando due reti, una con un bel diagonale mancino e l'altra su punizione, facendo rientrare negli spogliatoi i sansalvesi in vantaggio per 4-2.

La prima parte della ripresa vede ancora Argirò protagonista ma poi, dopo una ripartenza mal gestita dalla All Games, i padroni di casa beneficiano dello sfortunato autogolo di Minicucci. I sansalvesi arrivano al bonus dei falli, ma il bomber Marchione non concretizza il tiro libero tirando alto sulla traversa. E così la squadra di casa può trovare il pareggio con uno schema su calcio d'angolo. La stanchezza si fa sentire e i ragazzi sansalvesi subiscono anche la rete del sorpasso. Ci sarebbe nuovamente l'occasione per pareggiare, con un altro tiro libero concesso per atterramento di Di Gregorio ma il tiro di Minicucci finisce fuori.

Per la squadra di mister Fabio Conti sconfitta con tanti rimpianti ma sguardo già rivolto alla prossima sfida di campionato, domenica prossima alle ore 11 in casa contro i forti ragazzi del Minerva.