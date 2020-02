"Pochi giorni fa un bambino è passato lì sotto e gli sono caduti addosso i calcinacci. Per fortuna non si è fatto niente di grave, ma dov'è la sicurezza?", chiede C.S., un cittadino che ha assistito alla scena e indica il punto da cui, lungo il porticato degli ex palazzo scolastici di corso Italia, si sono distaccati pezzi di intonaco.

Le pareti sono scrostate. Periodicamente cedono parti del rivestimento esterno. E all'interno dell'edificio est, di proprietà del Comune di Vasto, spesso in passato si sono verificate infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto.

Non è giunta a risultati concreti la commissione d'indagine istituita negli anni scorsi dal Consiglio comunale per accertare eventuali responsabilità nella ristrutturazione dei due edifici, risalenti al ventennio fascista. E i palazzi continuano a perdere pezzi.