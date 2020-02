"Sono state comunicate le dimissioni del componente della segreteria Nicola Della Gatta che in questi anni ha ricoperto il ruolo di vice-segretario. Le motivazioni sono di natura personale e la segreteria rispetta e condivide poiché evidenziate da diversi mesi, resta il suo impegno all'interno degli organismi del Pd locale e da parte mia un sentito ringraziamento per il lavoro svolto". E' il comunicato ufficiale con cui, dopo aver riunito lunedì scorso il direttivo, il segretario del Pd di Vasto, Antonio Del Casale, annuncia le dimissioni di Della Gatta [LEGGI].

Il comunicato - "Nella giornata di lunedi si è svolto il direttivo del Partito Democratico che ha visto la partecipazione numerosa di tutti i suoi membri dando avvio ad un processo aperto e plurale che vedrà impegnata l'intera comunità politica nel coinvolgimento di simpatizzanti, associazioni, tessuto economico, produttivo e cittadini tutti in un percorso che avrà al centro la visione futura della Città ed il suo ruolo strategico. La discussione è stata indirizzata da parte dei membri verso le primarie cittadine, la composizione di un organismo di garanzia che definisca in modo puntale regole di partecipazione, e la volontà di stendere un programma che impegni le altre forze politiche e civiche presenti in città partendo dalla coalizione cittadina e regionale. Tutti conoscono la consapevolezza di questa sfida e sono disposti a mettere impegno, tempo e soprattutto idee, la scelta è quella di partire dalla convocazione di una assemblea pubblica aperta ad iscritti e simpatizzanti di cui vi comunicheremo luogo e data. Sono state comunicate in aggiunta le dimissioni del componente della segreteria Nicola Della Gatta che in questi anni ha ricoperto il ruolo di vice-segretario. Le motivazioni sono di natura personale e la segreteria rispetta e condivide poiché evidenziate da diversi mesi, resta il suo impegno all'interno degli organismi del Pd locale e da parte mia un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Comunichiamo inoltre l'avvio della campagna tesseramento tutti i venerdì e sabato dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede di Piazza del Popolo 2 ed in tutti gli appuntamenti pubblici".

Il secondo comunicato - Alle 22,58, quando ormai la notizia è stata ampiamente diffusa, suscitando stupore negli ambienti politici, Del Casale firma un secondo comunicato in cui ribadisce la sua posizione sulla vicenda: "Mi preme sottolineare che Nicola ha scelto di non impegnarsi più nella segreteria esclusivamente per motivi di natura personale. Infatti, egli resta a pieno titolo all'interno del Partito Democratico, quindi sono certo che non verrà meno il suo prezioso contributo politico così come accaduto già in passato quando, per diverse ragioni, altri amici e compagni hanno lasciato il ruolo ricoperto restando comunque nella comunità politica del Partito.Il comunicato stampa in cui ho dato notizia delle sue dimissioni è stato concordato con lo stesso Nicola. Ci tengo poi a mettere in luce come già nel settembre dello scorso anno, allorché Nicola ha manifestato la sua intenzione di lasciare la vice segreteria, io ed altri dirigenti ed amministratori del Pd abbiamo convintamente provato ad evitare in tutti i modi che venisse meno il suo impegno diretto, rinviando nei fatti questa decisione di un altro anno. Senza la correttezza e la lealtà che appartengono ad un gruppo dirigente giovane e coeso come il nostro, probabilmente le dimissioni di Nicola sarebbero pervenute più di un anno fa. Ed allora, se fosse vero che il gesto di Nicola rappresenta una spaccatura politica, egli avrebbe potuto annunciarle con prepotenza a settembre dello scorso anno. Tuttavia, così non è stato poiché i principi umani e politici che ci legano a Nicola non lo avrebbero mai permesso. Nessun sotterfugio e nessuna frattura quindi, solo una revisioni di ruoli, obiettivi ed impegno".

La redazione - La redazione di Zonalocale.it ribadisce la ricostruzione dei fatti contenuta nell'articolo dal titolo "Pd, si sfascia la segreteria: Della Gatta si è dimesso" e avrà cura di approfondire nel prossimo futuro una vicenda che merita di essere raccontata ai lettori nella sua interezza e non solo tramite i comunicati stampa ufficiali dei partiti. Tutti sanno che l'informazione politica non si fa attraverso i comunicati ufficiali dei partiti.