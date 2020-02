Impegno infrasettimanale per le squadre di Eccellenza che hanno in precedenza superato il primo turno di Coppa Italia. Questo pomeriggio la Vastese ed il San Salvo erano di scena in trasferta, la prima a Miglianico e la seconda sul campo della Torrese, nella gara di andata dei quarti di finale. Entrambe uscite vittoriose al termine dei novanta minuti con il risultato di 1-0.

Per i biancazzurri una prova positiva che cancella parzialmente le negatività (solo in termini di risultati) di quest'ultimo periodo. Nel primo tempo il gol che risulterà decisivo è arrivato al ventesimo grazie alla realizzazione di Ferrante. Nella prima frazione di gioco le occasioni da gol per i sansalvesi non sono mancate con Marinelli, Ianniciello e Triglione davvero vicini all'esultanza. Nella ripresa meno azioni degne di nota, ma comunque gli ospiti hanno creato diverse soluzioni, in particolare con Di Ruocco (subentrato al posto di Torres) e Marinelli. Sempre nel secondo tempo c'è stato spazio per l'ingresso di Quaranta (al posto di Di Pietro) e Lufino (al posto di Lufino). Partita vinta senza troppi problemi dagli uomini di mister Rufini, già concentrati per la sfida con il Cupello di questa domenica.

Per quanto riguarda la prestazione della Vastese, i biancorossi sono scesi in campo a Miglianico schierando una formazione con cinque fuoriquota (Morettini,Giancristofaro, Sorianello, D’Ascanio e Polisena), usufruendo del turnover e lasciando fuori i vari Giuliano, Tarquini, Della Penna e Iaboni. Nel primo tempo di occasioni per centrare la porta la Vastese ne ha avute diverse: la prima all’undicesimo con Facciani colpisce il palo su punizione. Al ventisettesimo Giancristofaro dal limite per poco non la butta dentro, mentre al trentunesimo D’Alessandro in area spreca una buona occasione di portare in vantaggio i suoi. Infine, al quarantunesimo, Lavorgna da buona posizione costringe Ferrara ad intervenire e per poco non esulta. Nella ripresa doppio cambio per la Vastese: Marfisi prende il posto del giovane attaccante Lavorgna, mente intorno al ventesimo Polisena è stato costretto a lasciare il rettangolo di gioco in barella a causa di un infortunio e al suo posto è entrato Balzano. Intorno al sessantottesimo ancora Vastese vicina alla rete: D’Alessandro su punizione manda la sfera di pochissimo a lato. La svolta arriva al novantunesimo: Faccini con un gran tiro dai trenta metri trafigge la porta avversaria e regala la vittoria ai biancorossi.

Miglianico – Vastese Calcio (0 - 1)

Reti: 91’ Faccini

Miglianico: Ferrara, Di Muzio, Perfetti, Ferri, Tacconelli, Conversano, Di Pompeo, Giandonato(76’ Torsellini), Leone, D’Amore, Fiaschi(83’ Di Michele) All. D’Ambrosio VASTESE: Morettini Giancristofaro(74’ De Fabritiis) Sorianello D’Ascanio Luongo Natalini Polisena(60’ Balzano), D’Alessandro, Lavorgna(46’ Marfisi), Faccini, Guerrero. All. Colavitto

Arbitro: Antonio Romanelli di Lanciano (Bernardini di Pescara e Pellicciotta di Lanciano) Ammoniti: Perfetti(M), Tacconelli(M)

Torres–Us San Salvo (0 - 1)

Reti: 20’ Ferrante

Torrese: Del Sordo DI Teodoro Valentini(43’ Addari) Salvi Pomponi Acciari(10’ Melchiorre) Lolli(68’ Pancrazio) Kruger Falasca Capretta Bonvita All. Calabrese

Us San Salvo: Cialdini Vicoli(84’ Lufino) Ramundo Triglione Ianniciello Izzi Ferrante Di Pietro(77’ Quaranta) Marinelli Torres(64’ Di Ruocco) Colitto All. Rufini Arbitro: Matteo D'Orazio di Teramo (Cialini e Cerasi di Teramo)

Ammoniti: Ramundo(S), Melchiorre(T), Marinelli(S), Torres(S), Cialdini(S)

Tutti i risultati

Paterno-RC Angolana (rinviata per maltempo)

Pineto-Martinsicuro 2-2

Torrese-San Salvo 0-1

Miglianico-Vastese 0-1

Lavori di manutenzione all’Aragona- Fa un certo effetto vedere lo Stadio Aragona dipinto di biancorosso, ma soprattutto, dopo gli ultimi anni nel quale la struttura è stata lasciata nell’abbandono più totale, i lavori di manutenzione avvenuti in questi giorni hanno ridato un po’ di linfa vitale allo storico stadio vastese. Oltre alle sedioline colorate di bianco e rosso, si sono svolti anche lavori di manutenzione sul manto erboso che sono ancora in corso d’opera. Tra due settimane, quando la Vastese tornerà a giocare in casa nel big match contro il Paterno, gli spalti- promette la società- saranno rimessi davvero a puntino.

Nuovi volti nella dirigenza- In questi ultimi giorni all’interno della dirigenza vastese sono arrivate nuove figure a sostegno. La prima è quella del consulente aziendale ed imprenditore vastese, Simone Scafetta, il quale- fa sapere la società attraverso una nota- “ha raccolto l’invito che da tempo gli avevamo formulato, ovvero di entrare anche lui a far parte della nostra squadra”. La seconda new-entry in società è il giovane imprenditore marchigiano Luca Balducci, titolare delle società Marche Servizi e Siges srl, che ha deciso di allargare il suo giro di affari anche in Abruzzo.

Conad Superstore, oltre al basket, un sostegno anche al calcio- L’azienda, dopo aver sposato il progetto della Bcc Generazione Vincente Vasto basket dando il proprio impegno come uno degli sponsor principali, ha ben pensato di far sentire la sua presenza allo Stadio Aragona. Per questo motivo la società biancorossa si è sentita in dovere di ringraziare Anna Boleto, direttrice del Conad Superstore, “per la sua sensibilità a tutte le iniziative sociali del territorio”- come scritto nel medesimo comunicato diramato dalla Vastese Calcio