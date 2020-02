È stato dopo aver visto due persone che usavano piazza San Vitale come... sala da bagno che Osvaldo Menna ha deciso di "rompere la promessa" fatta alla moglie di non occuparsi più di politica. Da qui l'input per il progetto avviato con il Comitato civico cittadino San Salvo Lavora di una scuola di formazione politica e amministrativa presentato questa mattina presso la sede dell'associazione, alla presenza del direttivo.

"C'è una totale sfiducia nella politica - ha sottolineato l'ex amministratore sansalvese - ma è solo con la politica che possiamo cambiare le cose. Il nostro Comitato vuole dare il proprio contributo per apportare quei cambiamenti per far sì che la politica torni ad essere seria protagonista, con gente appassionata, partecipe e preparata".

Lo stesso Menna ha poi precisato che la scuola è aperta tutti, senza connotazioni politiche, e quindi ha invitato tutti i partiti e le associazioni cittadine a iscrivere i propri giovani agli incontri che avranno al centro la vita politica e amministrativa degli enti di tutti i livelli, attraverso le relazioni di ospiti qualificati.

Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, con ruoli e competenze del Consiglio e della Giunta, interverrà il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte; per il livello provinciale, Mauro Febbo, già presidente della Provincia di Chieti; per le attività in Regione, l'ex presidente Giuseppe Tagliente, mentre per Camera e Senato rispettivamente l'onorevole Arnaldo Mariotti e il senatore Tommaso Coletti. A chiudere la serie di incontri, il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che terrà una relazione sul "Ruolo della Presidenza della Repubblica e del Consiglio Superiore della Magistratura" e S. E. Reverendissima monsignor Pietro Santoro con una relazione sul tema "Moralità, capacità di ascolto della politica e l'etica secondo Papa Francesco".

Gli incontri si terranno di venerdì, a partire dalle 20,30, nella sede del Comitato in piazza San Vitale 3, appena saranno chiuse le iscrizioni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 335-7991950 (Osvaldo), 334-7470432 (Daniela), 329-1029070 (Dalmazio), 338-4547973 (Gianni) oppure lasciando un messaggio sulla pagina Facebook del Comitato (clicca qui). Possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età.