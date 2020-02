Si svolgerà venerdì 16 ottobre, alle 21, nella chiesa di Maria Santissima del Carmine a Vasto, una Veglia di Preghiera per il Sinodo sulla Famiglia che si sta celebrando in queste settimane a Roma. A promuoverlo il Coordinamento delle Confraternite Vastesi che spiega come per la comunità cattolica cittadina sarà l’occasione di accompagnare nella fede i lavori sinodali, nella consapevolezza che essi rappresentano un’opportunità irripetibile di ridare centralità e valore alla Famiglia e di armonizzare la pastorale familiare della Chiesa con le necessità e le contingenze del mondo d’oggi.

"Questa iniziativa -dichiara il Coordinatore delle Confraternite Vastesi, Antonio D’Annunzio - nasce dalla volontà di rispondere all’invito alla preghiera che Papa Francesco ha rivolto ai cristiani del mondo intero con queste parole: Vi chiedo per favore di non far mancare le vostre preghiere. Invito a pregare anche quanti si sentono lontani e che non sono più abituati a farlo. Questa preghiera per il Sinodo sulla Famiglia è per il bene di tutti (Udienza Generale del 25 marzo 2015). Con questo spirito rivolgiamo a tutti i gruppi ed associazioni cattoliche della nostra Città, l’invito a partecipare ad un appuntamento così importante".