Clamorosa protesta del sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, che a margine della conferenza stampa di oggi ha occupato via Istonia.

I motivi del forte gesto, nelle condizioni disastrate della provinciale che attraversa il paese, vistosamente danneggiata in più punti; oltre a buche e dossi, in alcuni tratti di strada - che quotidianamente sopporta il transito di circa 80 autobus - l'asfalto è ormai uno "sbiadito ricordo".

Insieme al sindaco, assessori, consiglieri comunali e tanti cittadini esasperati per le condizioni della strada. Sul posto, la polizia municipale e i carabinieri della locale Stazione, per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione di occupazione simbolica della strada.

"Qui - ricorda minacciosamente un anziano del posto - abbiamo bloccato tutto quando volevano portarci via il metano, siamo pronti a ribellarci un'altra volta".

