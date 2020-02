"La rapina ai danni di una attività commerciale di via Santa Caterina da Siena (qui l'articolo), è solo l’ennesimo anello di una catena di crimini che i cittadini di Vasto sono costretti ad osservare inermi e che chi governa sembra non voler contribuire a spezzare". È il responsabile di Giovani in Movimento, Marco di Michele Marisi, a tornare a sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale sulla sicurezza.

"È una occasione, seppur triste, - scrive infatti l'esponente di FdI-An - per chiedere all’amministrazione comunale a che punto sono i lavori per l’installazione della videosorveglianza, sistema che abbiamo sempre ritenuto essere uno degli ingredienti per contribuire a rendere la città più sicura".

Inoltre, per Marco di Michele Marisi "occorre che le istituzioni tutte chiedano al Governo nazionale di destinare più uomini e mezzi alle forze dell'ordine in questo territorio che innegabilmente risulta essere fertile per le organizzazioni criminali, piccole o grandi che siano, e per i malviventi che troppo spesso operano indisturbatamente. Non è vivibile una città nella quale devi aver paura di uscire di casa, e anche di stare dentro casa. Stop alle letture dei dati sulla sicurezza che più fanno comodo ed alle interpretazioni pur di continuare a nascondere l’incapacità di incidere su un tema di estrema importanza. I fatti parlano chiaro: non passa settimana senza un furto, uno scippo o una rapina. O si concentrano le forze e gli sforzi per mettere in campo azioni di contrasto alla criminalità, oppure il problema sicurezza è destinato a crescere fino a diventare un cancro difficile poi da estirpare".