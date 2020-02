Il triste ed incivile fenomeno dell'abbandono di rifiuti sembra non conoscere pause. Sono tante le segnalazioni che giungono agli organi competenti per cumuli di rifiuti che spuntano in più parti della città e, soprattutto, nei pressi di cassonetti (ancora presenti in alcune zone della città) e campane per la raccolta per il vetro, segno che la raccolta differenziata sia ancora ben lontana dall'essere accettata e praticata da tutti i cittadini. Per questo nei giorni scorsi l'attenzione degli ispettori ambientali comunali si è concentrata nelle zone dove si verificano più spesso abbandoni di rifiuti. "In particolare in via Tre Segni e via Tobruk - spiega il responsabile del gruppo comunale di protezione civile, Eustachio Frangione - sono stati rinvenuti elementi riconducibili a chi ha abbandonato i rifiuti". È stato così redigere il verbale da inoltrare alla polizia municipale per le sanzioni.

Proprio nei giorni scorsi gli ispettori ambientali (facenti parte del gruppo comunale di protezione civile) avevano partecipato al corso di aggiornamento tenuto dal comandante della polizia municipale di Vasto, Giuseppe Del Moro. Ai 14 ispettori già operativi se ne aggiungeranno altri 4. "Nel corso dell'ultimo anno - ha commentato Frangione - sono raddoppiati i verbali di accertamento, divenuti quasi 200. Un lavoro non indifferente che ha riguardato principalmente l'abbandono rifiuti, la mancata differenziazione degli stessi e altre violazioni in materia ambientale".