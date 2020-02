Quest'anno l’IIS "R. Mattioli" parteciperà al progetto promosso da Confindustria di Chieti - Pescara e Ranstad Italia SpA "Fare rete=Fare goal", una iniziativa che vede coinvolte sinergicamente scuole e imprese allo scopo di offrire agli Istituti Tecnici e Professionali strumenti ed informazioni utili per affrontare con consapevolezza la propria scelta formativa e di crescita professionale.

Come spiegato dagli uffici scolastici, "si tratta di un percorso formativo gratuito articolato in 5 laboratori per un totale di 20 ore. Gli studenti coinvolti sono venti alunni delle classi IV e V dell’IPSIA, selezionati tra coloro che hanno già preso parte al progetto scolastico di Alternanza Scuola - Lavoro. Al termine del corso agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, spendibile per il proprio curriculum vitae e per il credito formativo scolastico. Il progetto si svolgerà nel periodo tra il 12 e il 16 ottobre 2015 con orario dalle 9 alle 13 presso l’Aula Magna e il laboratorio informatico dell’IIS 'R. Mattioli' e si svilupperà nella realizzazione di 5 moduli. Senza dubbio si tratta di un progetto significativo per l’acquisizione di quelle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e per imparare a fare impresa".