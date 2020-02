Nel lunedì pomeriggio targato Juniores d’Elite si è giocata la terza giornata di questo campionato partito subito forte. Dalle sfide di ieri si sono confermate a punteggio pieno e prime in classifica il River Casale ( 4-0 sul Torre Alex Cepagatti), il Cupello (2-0 contro l’Atessa Mario Tano) ed il Vasto Marina (1-0 sull’Acqua e Sapone). Questo il terzetto che sino ad ora non ha commesso passi falsi. Per quanto riguarda la vittoria del Vasto Marina, i ragazzi di mister Cesario hanno ottenuto i tre punti giocando contro una squadra ostica (fino a ieri a punteggio pieno) l'Acqua e Sapone di mister Naccarella. Il gol del vantaggio è arrivato grazie all’aggancio vincente di Ciccotosto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo i vastesi sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Di Biase (entrato proprio nella ripresa ed uscito a trenta minuti dalla fine). Questo non ha compromesso la partita del Vasto Marina che alla fine è riuscita a conquistarsi i tre punti, ottenendo la terza vittoria consecutiva in questo inizio di campionato.

Vince e convince anche il Cupello di mister Panfilo Carlucci che contro l’Atessa Mario Tano commette pochi errori, chiudendo la pratica sul 2-0. Entrambi le reti sono state realizzate nella seconda frazione di gioco. La prima, al sessantesimo, firmata dal dischetto da D’Alò. La seconda, a cinque minuti dalla fine, è stata realizzata da Molisani, bravo a sfruttare un contropiede e a metterla dentro. In precedenza, intorno al venticinquesimo, il Cupello aveva già avuto la possibilità di raddoppiare, ma dal dischetto Marzocchetti non ha sfruttato questa chance. Prima del raddoppio, a quindici minuti dalla fine, i rossoblù rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Antenucci (doppia ammonizione). Sul 2-0 il risultato ormai è in salvo e per i cupellesi si tratta solo di aspettare il triplice fischio che arriva e regala un’altra vittoria a questa squadra.

A San Salvo in questo periodo i pareggi sono quasi una ‘maledizione’, soprattutto se si guarda la prima squadra: i giovani ragazzi di mister Di Nardo, invece, dopo aver perso le prime due partite, contro il Miglianico in trasferta avrebbero voluto collezionare la prima vittoria dell’anno, ma alla fine si sono dovuti accontentare di un solo punto. Avanti di due reti, i biancazzurri si vedono fischiare un calcio di rigore contro al settantacinquesimo (2-1) e in pieno recupero l’arbitro fischia una punizione a due in area a favore del Miglianico perché il portiere sansalvese ha tenuto la palla più di sei secondi in mano- scelta molto contestata dal San Salvo (2-2). In precedenza a segnare le reti del momentaneo vantaggio erano stati Pedrino al trentesimo e Butacu al settantesimo. Una terza giornata che lascia tanto amaro in bocca in casa U.s., perché stavolta la prestazione di squadra era stata positiva e alcuni episodi hanno deciso che l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per il San Salvo è rimandato. Un solo punto in classifica nelle prime tre giornate, un bottino che non soddisfa sicuramente né mister Di Nardo, né i suoi ragazzi.

Infine passiamo al Vasto Calcio e alla brutta sconfitta ricevuta ieri sul campo del Sambuceto. I ragazzi di mister Mario Lemme sono usciti dal rettangolo di gioco con un groppone di sei gol subiti e neanche una rete realizzata (6-0). Una sconfitta arrivata dopo una settimana di allenamenti con molte assenze, fattore da tenere in considerazione per il proseguo di questa stagione. Da neopromossa, il Vasto Calcio sicuramente paga il fatto che i suoi giocatori non hanno esperienze in questa competizione, ma ai vastesi questo importa poco perché si ha comunque il desiderio fare bene in questa stagione.

Tutti i risultati della terza giornata

Vasto Marina-Acqua e Sapone 1-0

Cupello-Atessa Mario Tano 2-0

Miglianico-San Salvo 2-2

RC Angolana-Il Delfino Flacco Porto 1-1

River Casale-Torre Alex Cepagatti 4-0

Sambuceto- Vasto Calcio 6-0

Francavilla-Spal Lanciano (da giocarsi)

La classifica

River Casale 9

Cupello 9

Vasto Marina 9

Sambuceto 6

Acqua e Sapone 6

Il Delfino Flacco Porto 4

RC Angolana 4

Torre Alex Cepagatti 4

Francavilla 2*

San Salvo 1

Miglianico 1

Vasto Calcio 1

Spal Lanciano 0*

Atessa Mario Tano 0

*squadre con una gara in meno