Il latte di asina e la linea cosmetica "Dealactis" dell’azienda agricola Cieri Milva di Tufillo approdano all’Expo di Milano. Il prossimo 17 e 18 ottobre saranno presenti nel padiglione allestito dall’associazione nazionale agricola Copagri nelle vicinanze del Padiglione Italia. L’azienda del Vastese sarà presente insieme ad altre aziende di eccellenza locali selezionate dalla Copagri regionale presieduta da Camillo D’Amico.

Durante le giornate espositive, l’azienda del Vastese promuoverà la linea cosmetica "Dealactis" prodotta con il 50% di latte di asina aziendale con sostanze naturali e senza coloranti, parabeni, oli minerali tramite una accurata lavorazione conto terzi di una nota azienda cosmetica nazionale. L’idea progetto è del naturalista vastese Nicandro Gambuto, docente di Scienze del Liceo Scientifico "R. Mattioli" di San Salvo. Lo stesso ha promosso e organizzato nelle scuole superiori di Vasto e del Vastese alcuni appuntamenti per diffondere la conoscenza scientifica delle razze asinine e la loro salvaguardia "per la nascita di una green economy indispensabile allo sviluppo ecocompatibile".

Da alcuni anni a Tufillo sono allevate al pascolo con metodi naturali nel rispetto delle normative previste dalla comunità europea 40 asine di razza pura ragusana; di recente sono venuti alla luce i cuccioli Hop, Tempesta, Lucy, Pippo e Titti. Il latte viene imbottigliato e commercializzato dall'azienda tufillese. "L'opportunità di partecipare all’Expo - dichiara il prof. Gambuto - permetterà ancor di più di far conoscere una piccola realtà produttiva del Vastese che ha creduto in un percorso innovativo che valorizza con nuovi occhi il nostro splendido territorio che ha grandi potenzialità di sviluppo sostenibile. Ottimo sostituto di quello materno, il latte d'asina costituisce l’alimento più adatto per la cura delle APLV (allergie alle proteine del latte vaccino) e delle PA (poliallergie). Indicato nell’alimentazione dei bambini, degli anziani, in quella di soggetti a regime dietetico e negli sportivi, il latte è un prodotto di alta qualità, made in Italy, per il benessere di grandi e piccini".