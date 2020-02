Ancora un inseguimento in A14 per la Polizia stradale della caserma di Vasto Sud - San Salvo. Un motociclista ha forzato il posto di blocco istituito dagli agenti della Polstrada questa mattina all'altezza di Petacciato rischiando di provocare un grave incidente; ne è così nato un inseguimento. Questa volta, però, almeno per il momento, è stato il ladro ad avere la meglio: uscito al casello di Termoli, ha fatto perdere le proprie tracce fuuggendo verso sud. La motocicletta, dopo le verifiche del caso, è risultata rubata a Chieti.

È il terzo inseguimento nel giro di pochi giorni. Venerdì scorso, la Polstrada di Vasto Sud ha bloccato un ladro d'auto dopo un speronamento [l'articolo]. Durante la stessa notte, i carabinieri di Termoli hanno intercettato sulla Statale 16 e recuperato un'automobile rubata a San Salvo arrestando il responsabile del furto [l'articolo].