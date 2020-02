Tre veicoli sono rimasti in un incidente in via Incoronata all'ora dell'uscita delle scuole. L'incidente ha interessato una Fiat Panda, un furgone e una Renault Clio.

Il camioncino dopo l'urto è rimasto in mezzo alla strada di traverso bloccando di fatto il traffico. Tanti i disagi per gli autobus degli studenti di passaggio. Fortunatamente, i conducenti dei veicoli non sono rimasti feriti. Sul posto i carabinieri di Vasto e la polizia municipale.