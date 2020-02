LE INDAGINI - Del caso si stanno occupando gli investigatori del Commissariato di Pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio; gli investigatori hanno sentito vittime e testimoni della rapina e sono al lavoro sulle immagini della videosorveglianza delle attività commerciali della zona. Non è escluso che alcune telecamere abbiano ripreso il rapinatore mentre si dirigeva al negozio o durante la fuga. Intanto, sembra che ad effettuare il colpo sia stata una persona piuttosto giovane, tra i 17 e i 20 anni, di corporatura atletica. Al momento l'ipotesi più accreditata è che l'autore della rapina sia un giovane del posto, ma naturalmente le indagini della polizia proseguono senza tralasciare alcuna pista.

LA PRIMA NOTIZIA - Rapina a mano armata all'ora di chiusura nel negozio Verde Bios di via Santa Caterina da Siena, nel quartiere Ciccarone. Dalle prime notizie, si apprende che verso le 19.40, un giovane con il volto parzialmente celato da una sciarpa è entrato brandendo una forbice da elettricista.

Il malintenzionato ha puntato l'arma impropria alla gola di S.T., 28 anni, una delle due proprietarie, intimandole di consegnarli l'incasso; l'uomo ha poi preso tutta la cassa ed è fuggito a piedi. Al momento della rapina era presente anche una cliente. L'altra proprietaria, L.T., 31 anni, si trovava in magazzino al momento dell'irruzione del rapinatore. Non si sa se nei paraggi ci fosse un complice a fare da palo per avvertire il rapinatore in caso di arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia che stanno setacciando tutta la città alla ricerca del rapinatore.