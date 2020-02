La Vastese calcio a 5 cala il poker all'esordio nel campionato di serie C2 e conquista i primi 3 punti della stagione nella sfida con il Virtus Majna. Sul campo del centro sportivo Promo Tennis la squadra da mister Giacomucci ha chiuso la partita già nel primo tempo. Le prime marcature stagionali sono nate sull'asse De Cinque-Frasca, con quest'ultimo bravo a sfruttare in due occasioni consecutive l'assist del compagnio. La squadra biancorossa ha giocato in costante pressione sugli avversari del Virtus Majna, trovando la terza rete di Sambrotta dopo una bella combinazione con il pivot, e poi chiudendo il primo tempo con il tiro dalla sinistra di Gaspari che ha beneficiato del terreno viscido che ha tratto in inganno il portiere avversario.

Nella ripresa del match, in cui mister Giacomucci ha fatto scendere in campo tutti gli uomini a disposizione (eccezion fatta per il secondo portiere Travaglini e Valentini, a riposo per un risentimento muscolare), è stato l'estremo difensore Sputore il grande protagonista. In particolare al 20' del secondo tempo il portiere biancorosso ha compiuto una doppia prodessa che ha evitato di subire la rete che avrebbe ridato fiducia agli ospiti. La Vastese, nella seconda giornata di campionato, sarà impegnata al PalaRoma, il tempio del futsal abruzzese, nella sfida con il Motesilvano (sabato vincente per 5-1 a Pescara).

La juniores. Esordio con sconfitta, invece, per la formazione juniores che quest'anno partecipa al campionato federale di categoria. Il progetto legato ai giovani, con l'obiettivo di dare continuità e rinnovamento alla squadra biancorossa, vede la presenza di Giampaolo Porfirio in panchina, supportato da Domenico Giacomucci. Nella sfida casalinga contro la quotata Es Chieti, i ragazzi vastesi, patiscono sopratutto a livello fisico la mancanza di adeguate rotazioni. Con soli 7 giocatori in distinta e tanta esperienza ancora da acquisire, i vastesi si sono arresi ai teatini che hanno vinto 8-2. Per la Vastese sono andati a segno Bizari e Menna.