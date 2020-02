Vittoria nel derby con Pro Vasto e passaggio alle semifinali di Coppa Abruzzo. Domenica più che positiva per l’Audax Palmoli che, dopo aver battuto il Lanciano nella prima partita del triangolare eliminatorio, conquista un netto successo vincendo 3-0 sul campo del quartiere San Paolo e accedendo così alle fasi a eliminazione diretta della prossima primavera. Per la Pro Vasto una sfida che ha dato indicazioni sugli aspetti da migliorare in vista dell’inizio del campionato di serie C.

La cronaca. Giornata da amarcord per Delia Di Francesco che, dopo essere stata protagonista con la maglia biancorossa, da questa stagione è passata nella squadra guidata da Francesco Nero. Passano appena 5 minuti dall’inizio del match e Luana Pavan deve sventare il primo attacco portato dalle Panthers. Inizia così una sfida nella sfida tra il super portiere biancorosso (52 anni e la grinta e l’energia di una ragazzina) e le attaccanti avversarie. Nulla può fare però al 12’ quando Angelica Di Ninni si ingila tra le maglie della difesa vastese e mette in rete l’1-0. Due minuti più tardi un errore in disimpegno della Pro Vasto proietta Maiorino verso la porta avversaria ma il tiro della giovane attaccante dell’Audax finisce a lato. Al 14’ la Pro Vasto ha l’occasione buona per pareggiare. Torosantucci recupera una palla e si invola verso la porta avversaria ma calcia addosso a D’Onofrio, rimasta in piedi in uscita e poi, sulla ribattuta, le sue compagne non trovano la via del gol. Dal possibile pareggio al raddoppio delle ospiti passano pochi minuti. Al 23’ è Loredana Cerrone a trovare su calcio di punizione l’angolino della porta vastese siglando il 2-0. Al 29’ è ancora Di Ninni a mettere paura alla retroguardia vastese ma Pavan in tuffo le nega il gol. Un minuto dopo ci prova anche Angelone ma è ancora la numero 12 biancorossa a raccogliere applausi, così come al 35’, su un bel tiro di Di Ninni, respinto nuovamente con sicurezza.

Si rientra in campo e dopo due minuti l’Audax triplica. Questa volta è Savelli, dopo una discesa sulla fascia, a trovare lo spazio giusto per mettere in rete. La Pro Vasto prova a reagire per cercare di sbloccare la situazione, senza però riuscire a trovare le giuste soluzioni offensive una volta recuperata palla nella propria metà campo. L’ultima occasione della partita è ancora per le Panthers, che colpiscono la traversa su calcio di punizione. La squadra gialloblu conquista così il passaggio del turno alle semifinali di Coppa Abruzzo che si disputeranno nella prossima primavera.

Pro Vasto Femminile-Audax Palmoli 0-3 (12’ Di Ninni, 23’ Cerrone,2’ st Savelli)

Pro Vasto Femminile: Pavan, Di Francesco (33’ Antonellini), Napolitano, Smerilli, Giuliani, Bitelli, Santini (1’st Tiberio), Di Foglio, Torosantucci (34’st

Bassani), Ferrante (16’ st Silvestri), Mazzatenta. Panchina: Cerbino, Calvano. Allenatore: Bellisario.

Audax Palmoli: D’Onofrio (34’st Berardini), Mancini, Savelli, Angelone, Montelli, Cerrone, Di Ninni, La Mattina, Maiorino, D’Angelo, Di Francesco. Panchina: Bolognese

Arbitro: Baldassarre di Vasto

Ammoniti: Tiberio (V), La Mattina (P)