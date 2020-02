"Nel quadro delle attività culturali previste dal proprio statuto, L'Accademia de' Scugnizze e la Società operaia di mutuo soccorso domenica 1° novembre effettueranno una Passeggiata per Napoli - 1^ tappa: I Decumani". Lo annuncia l'associazione culturale Onlus che organizza con successo a Vasto un laboratorio di arte filodrammatica.

Programma (suscettibile di variazioni) - Partenza da Vasto: ore 6,15. Arrivo a Napoli, in piazza Trento e Trieste: ore 9,15. Per il viaggio di ritorno, partenza da Napoli alle 20 e arrivo a Vasto alle 22,30. "Il costo del biglietto - si legge nella locandina dell'iniziativa - è di 50 euro (25 alla prenotazione e 25 all'imbarco) e comprende viaggio di andata e ritorno con pullman Cerella, visite guidate a: San Carlo, Napoli Sotterranea ed il Museo Cappella San Severo (Cristo velato), pizza e birra presso la Pizzeria Port'Alba (la più antica di Napoli, fondata nel 1738). Le prenotazioni si accettano, fatta salva la disponibilità dei posti (24 a sedere), fino alle 20 del giorno 30 ottobre, contattando Mario al numero 330 4038536 o Marco al 333 6086746. Non si accettano prenotazioni senza anticipo".