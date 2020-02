Oltre mille persone con circa cinquanta Confraternite provenienti dalle regioni Abruzzo, Molise, Marche e Lazio si sono date appuntamento domenica scorsa presso il Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso (TE) per il 16° raduno. Giornata importante per vivere un incontro di spiritualità e di formazione sotto lo sguardo di San Gabriele. In rappresentanza della città di Vasto la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, il Santissimo Sacramento, Madonna del Carmine, Maria Santissima Addolorata e Madonna de La Salette, accompagnati da una delegazione di religiosi.

Il programma si è svolto nella mattinata con l’accoglienza nel piazzale antistante il vecchio Santuario ed il successivo ritrovo nella cripta davanti all’urna del Santo per alcuni momenti di preghiera e di riflessione, la recita del S. Rosario e a seguire la solenne processione e la Santa Messa in Basilica, gremita di fedeli e confratelli, celebrata da S.E. Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Teramo-Atri. Alle confraternite presenti è stato rivolto l’invito di continuare ad operare nella carità e collaborare nelle proprie parrocchie per il bene della comunità.

Il rientro a Vasto è stato con l’animo pieno di gioia, con la consapevolezza che la giornata nella sua semplicità, ma straordinaria sotto l’aspetto religioso, contribuirà all’ulteriore formazione di uomini al servizio di quei valori fondamentali professati dal nostro credo di essere cristiani.

Massimo Stivaletta

Priore Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone - Vasto (CH)