"Una vera e propria porta urbana dei viaggiatori, una porta di accesso alla città, in una posizione strategica a cavallo tra la circonvallazione e il centro storico: questa è l'Autostazione di Vasto". E' di Angelo Bucciarelli (Pd), candidato alle primarie del centrosinistra, la proposta di riqualificazione e ampliamento dell'attuale terminal bus di via dei Conti Ricci.

"La sua riqualificazione è un punto fondamentale di sviluppo di una zona che presta svariate potenzialità. I vastesi lo sanno, essa si trova in una posizione strategica, punto di scambio e raccordo. La sua riqualificazione, la necessità di valorizzare le pensiline rendendole più accoglienti, la sistemazione degli spazi di un luogo da cui partono e arrivano ogni anno migliaia di persone, è un’operazione importantissima, che fa di questa parte della nostra Città l’effettivo elemento di congiunzione tra i vari quartieri, dal Centro Storico al quartiere San Paolo, fino al quartiere di Santa Maria del Sabato Santo, a sud della Città. E non solo, esso potrebbe essere un autentico hub del territorio vastese e interregionale col Molise.

Il continuo flusso di persone in transito rende l'Autostazione un punto attrattivo per attività commerciali e di servizio che valorizzino l'intera area, dando vita ad un sistema integrato di spazi pubblici e privati, in sinergia con gli altri edifici pubblici presenti, come la piscina e il PalaBCC. Nella nuova Autostazione potranno trovare spazio studi professionali, agenzie, negozi, bar, spazi per lo spettacolo, sport, cultura e tempo libero, ma anche la possibilità di una struttura ricettiva d'accoglienza per il turismo e servizi per la mobilità su due e quattro ruote. Un luogo che acquisterebbe pregio, flusso di persone: un nuovo e importante spazio per la socializzazione di una Città che cresce.

Già prevedo la domanda: con quali soldi? L'amministrazione che verrà - afferma Bucciarelli - indirà una gara per selezionare il soggetto privato, che curerà la progettazione e procederà all'intervento in project financing", la procedura che prevede la partecipazione dei privati alla progettazione e alle spese necessarie a realizzare le opere pubbliche. Secondo Bucciarelli, sarebbe un iter "chiaro, trasparente, efficace, in tempi certi".