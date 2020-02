Corsi di formazione e progetti di solidarietà terranno impegnati nei prossimi mesi i volontari dell'associazione Ricoclaun onlus. A presentare le iniziative, la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo: "Anche se il volontariato è tempo regalato, non può essere improvvisato. Per questo l’associazione di volontariato Ricoclaun, che svolte attività di clown terapia presso tutti i reparti dell’ospedale 'San Pio' di Vasto, nell’istituto riabilitativo San Francesco, nelle case famiglie e nelle carceri di Vasto, per potenziare il numero dei volontari organizza un corso di formazione per clown di corsia Ricoclaun".

"Il corso - precisa la presidente - è aperto a tutti coloro che desiderano far parte, come volontari, della nostra associazione di clown terapia e che hanno la disponibilità di dedicare 2 pomeriggi o mattine al mese al volontariato, più incontri di formazione mensile a Vasto per momenti organizzativo-formativi".

Le date del corso, a frequenza è obbligatoria per tutte e tre le giornate, sono: venerdì 13 novembre dalle 19 alle 23, sabato 14 novembre dalle 15 alle 22 e domenica 15 novembre dalle 9 alle 18, per un totale di 20 ore. Al corso seguirà un periodo di tirocinio e formazione.

"Se sei una persona solare, positiva, sorridente... e hai del tempo libero, - è l'invito del presidente – chiamaci ai numeri 347-3712722 o 340-0617294". Informazioni e modulo d'iscrizione si trovano sul sito www.ricoclaun.it".

Ma anche altri sono i progetti in cantiere per l'associazione Ricoclaun: "Uno l’abbiamo presentato alla Banca D’Italia e sapremo la risposta entro dicembre 2015, con la partecipazione della Banca Bper di Vasto; l’altro invece l’abbiamo presentato a Megalò, che in occasione del decimo anniversario vuole sostenere concretamente, con il progetto 'Da Megalò io vorrei', progetti di solidarietà, offrendo un’importante vetrina per il mondo dell’associazionismo locale: una conferma dell’attenzione di Megalò nei confronti del territorio che lo ospita. Il progetto che abbiamo presentato è un cortometraggio, 'Gli amici dal naso rosso' che è tra i progetti finalisti".