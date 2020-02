Nel Campionato di Promozione (gir. B) abruzzese questo pomeriggio si è giocata la sesta giornata che ha visto vincere il Bucchianico (1-0 sul Castiglione Val Fino), il Fara San Martino (2-0 in casa contro il Palombaro), il Pro Sulmona (2-1 nel big match contro il River Casale). Pareggiano il Silvi (0-0 contro la Virtus Ortona) ed il Torre Alex Cepagatti (3-3 contro Pinetanova). Nell’anticipo di ieri il Penne ha battuto per 2-0 il Villa 2015. Nessun punto per il Vasto Marina questa domenica, complice anche tanta sfortuna. I vastesi durante il primo tempo erano riusciti a rendersi più volte pericolosi prima con Madonna e poi con Michele Cesario, ma la rete non è arrivata. Nel secondo tempo i padroni di casa mettono in campo Ferrandina e cercano di servire in area più volte i propri saltatori di testa, senza arrivare comunque al gol. Proprio durante gli ultimi minuti della gara, una punizione realizzata da Maraschio del Delfino Flacco spegne ogni speranza di vittoria degli ospiti che, malgrado un ultimo tentativo, tornano a casa senza bottino.

Per il Casalbordino, invece, una domenica positiva, usciti vittoriosi per 2-1 in casa del Castello 2000. Il match parte subito in salita per i giallorossi: al decimo Iacobucci di sinistro realizza un eurogol, infilando la sfera sotto l’incrocio e firmando l’1-0 dei suoi. Quattro minuti più tardi arriva subito la risposta del Casalbordino: Della Penna su punizione sfiora il palo, ma non riesce a segnare. Al venticinquesimo gli ospiti ancora pericolosi con Colanero che viene atterrato in area, ma per il direttore cdi gara non ci sono gli estremi per fischiare un calcio di rigore. Al trentesimo il Casalbordino va vicinissimo al pareggio con Berardi che di testa colpisce bene il pallone, ma Cesa gli nega l’esultanza con una prodezza. Dieci minuti più tardi si ripeterà il portiere dei padroni di casa, stavolta su un tiro di Colanero. Nei minuti finali del primo tempo, Della Penna serve Berardi, quest’ultimo la deve solo mettere dentro. Parità ripristinata. Nella ripresa di nuovo Cesa protagonista: Sputore assapora la rete, ma il protiere di casa è ancora una volta prontissimo e allontana il pericolo. Successivamente è il Castello ad affacciarsi in attacco con D’Amico, ma Forlani è bravo a deviare in corner. Al trentunesimo arriva la rete di Colanero che regala la vittoria ai giallorossi ed il momentaneo primo posto in classifica insieme al Pro Sulmona ed il Delfino Flacco Porto, grazie ai tre punti vinti a tavolino contro il River Casale ed ufficializzati in settimana.

Tutti i risultati della sesta giornata

Penne-Villa 2015 4-0

Castello 2000-Casalbordino 1-2

Castiglione Val Fino-Buccianico 0-1

Fara San Martino-Palombaro 2-0

Fossacesia-Passo Cordone 2-0

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 0-1

River Casale- Pro Sulmona 1-2

Silvi-Virtus Ortona 0-0

Torre Alex Cepagatti-Pinetanova 3-3

La classifica

Pro Sulmona 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Casalbordino 13

River Casale 12

Penne 11

Castello 2000 10

Silvi 9

Fossacesia 9

Fara San Martino 9

Passo Cordone 9

Vasto Marina 8

Torre Alex Cepagatti 6

Pinetanova 5

Bucchianico 4

Virtus Ortona 4

Villa 2015 4

Palombaro 4

Castiglione Val Fino 2