Vittoria per ko al 3° round per Amedeo Maurizio, della Vasto Ring, nel match della categoria superwelter contro il laziale Marino Bucciarelli. Il pugile di Cupelllo, classe 1982, era al suo 13° match in carriera, il primo come portacolori della società vastese nata lo scorso anno e che ha la sua base nella palestra di via Leonardo Umile. "Insieme ad altri ragazzi - spiega Stefano Ramundo, giovane pugile vastese - abbiamo voluto riportare nella nostra città la boxe, uno sport che ha un passato di tutto rispetto". Per Maurizio la sfida di Ceccano (Frosinone) non è stata semplice. Il suo avversario era di buon livello, rientrato a giugno nel mondo del pugilato dopo quattro anni di assenza ma con tanta esperienza alle spalle.

Ad accompagnare Maurizio nella trasferta in terra laziale c'erano il tecnico federale Maurizio Pandolfi e il manager Alfredo Campitelli. "Siamo contenti di questo risultato - commenta Stefano Ramundo -. Da qualche mese Amedeo si sta allenando con noi e ha ottenuto questa bella vittoria per la Vasto Ring. Ora continuerà ad allenarsi per altri match e per tentare la scalata al titolo italiano dei superwelter".