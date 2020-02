Seconda trasferta in campionato e seconda sconfitta per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. A Taranto finisce 74-64 per i padroni di casa che hanno dato un primo strappo nel secondo quarto (chiuso sul 43-24 con i vastesi che hanno messo a segno appena 3 canestri) e poi evitato che la formazione biancorossa riuscisse ad avvicinarsi in maniera pericolosa. Nonostante i tentativi di rientro della Vasto Basket, il Taranto ha saputo condurre la partita in porto conquistando la vittoria e lasciando i biancorossi a quota due punti in classifica. Pesano nell'economia del match i tiri liberi sbagliati dai biancorossi (solo 10 a segno a fronte dei 22 concessi), ma ci sono ancora segnali positivi dalla difesa, che ha costretto i tarantini agli straordinari per cercare la via del canestro, mentre in attacco c'è ancora da lavorare ed affinare gli schemi.

La partita. E’ Brighi ad aprire le danze dalla lunga distanza (0-3) con le due suadre che vanno punto a punto fino al primo mini-break biancorosso firmato Casettari-Di Tizio (8-12). I padroni di casa si rifanno sotto nel finale (14-15) e trovano con Panzieri il tiro del primo vantaggio del match (17-16). Il primo quarto, in cui coach Luise ha mandato in campo tutti i giocatori (tranne l’under Cicchini), si chiude con il canestro di capitan Ierbs per il -1 (19-18). Pesano sul tabellino i 4 liberi sbagliati dai vastesi (su 8 concessi).

Si riparte e il Taranto prova l’allungo con i canestri di Panzieri e Potì (23-18). Si apre un momento di blackout per gli ospiti, che non riescono a trovare il canestro mentre gli avversari continuano a segnare (29-18). Quasi a metà quarto arriva il primo canestro vastese, con Di Tizio che accorcia sul -9 (29-20). Con il passare dei minuti il Taranto spinge forte e sale fino al +19, mentre i biancorossi non riescono a mettere a segno attacchi degni di nota. Si va al riposo lungo sul 43-24 e i vastesi che in 10 minuti hanno realizzato appena 3 canestri.

Si riparte con il canestro di Jovancic (43-26) con i biancorossi in cerca di maggiore coesione nelle azioni di attacco rispetto a quanto fatto vedere nel secondo parziale. E le cose sembrano andare nel verso giusto visto che gli uomini di coach Luise, con un break da 10 punti che vede le firme di Jovancic e Di Tizio (più un libero di Brighi) si portano sul 45-38 che li fa rientrare in partita. Il vantaggio della squadra pugliese torna però in doppia cifra nella seconda parte del quarto, anche se i biancorossi non si arrendono e riescono a a rifarsi sotto con i canestri di Casettari e Brighi (53-47).

Ultimi 10 giri di lancette che si aprono con la “sfida” a colpi di tiri da 3 fra Potì e Jovancic. Un canestro a testa e 59-50 che lascia immutato il distacco. La squadra di coach Putignano riesce a stringere bene le maglie difensive, mantenendosi su un vantaggio che oscilla attorno ai 10 punti mentre ai biancorossi manca quell'ultima spinta per tentare l’aggancio. Negli ultimi minuti, con la fatica che si fa sentire e i direttori di gara che ci mettono del loro per generare confusione, le distanze restano le stesse ed è il canestro di Conte a scrivere la parola fine sulla partita che si chiude 74-64.

Casa Euro Bk Taranto - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 74-64

Casa Euro Bk Taranto: Circosta 7, Malfatti 9, Potì 20, Conte 2, Maggio 17, Osmatescu 3, Tinto 12, Stola 0, Panzieri 4, Iaia 0. Coach: Putignano

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 3, Di Tizio 13, Jovancic 21, Casettari 6, Brighi 17, Dipierro 2, Ierbs 2, Pace 0, Cordici 0, Cicchini ne. Coach: Luise

Tiri da 2: 27/50 T - 24/56 V

Tiri da 3: 9/22 T - 6/22 V

Tiri liberi: 11-15 T - 10-22 V

Rimbalzi: 32 (4A-28D) T - 26 (6A-20D) V