Un’altra domenica con pochi sorrisi per l’U.s. San Salvo che a Montorio pareggia 1-1. Per il terzo weekend di fila, la compagine allenata da mister Rufini porta a casa un solo punto (come con Val di Sangro e Pineto). Passata in vantaggio nel primo tempo con un gol dal dischetto di Marinelli al quindicesimo, la squadra ospite nella ripresa al settantacinquesimo ha subito il gol di Ridolfi e non è riuscita a riportarsi avanti.

Un periodo non molto positivo per i biancazzurri che dovranno ritrovare la tranquillità giusta e magari evitare di farsi recuperare come sta accadendo troppo spesso ultimamente. Certamente sarà fondamentale curare questo aspetto a partire dalla prossima sfida quando al Bucci i sansalvesi sfideranno il Cupello. Prima, mercoledì, il turno di Coppa Italia che vedrà impegnati Marinelli e compagni sul campo della Torrese.

Montorio 88-U.S. San Salvo (1-1)

reti: 75' Ridolfi (M), Marinelli 15'(rig.) (S)

Montorio: Di Giuseppe, Napolitani, Pierleoni, Durante, Di Giulio, Testoni, Gizzi, Islamovski, Ridolfi, Rinaldi, Di Massimo; a disposizione: Angelozzi, Marano, De Petris, Catini, Di Stefano, Cosmi, Damizia. Allenatore: De Amicis

San Salvo: Colanero, Felice, Ramundo, Cordisco, Ianniciello, Triglione, Colitto, Di Pietro, Marinelli, Di Ruocco, Antenucci; a disposizione: Cialdini, Iuliani, D’Aulerio, Izzi, Ferrante, Consolazio, Torres. Allenatore: Rufini

arbitro: Paterna Roberto di Teramo

Tutti i risultati della settimana giornata

Acqua e Sapone-Vastese 0-3

Capistrello-RC Angolana 1-1

Celano-Miglianico 1-1

Cupello-Francavilla 1-1

Martinsicuro-Morro d’Oro 1-1

Montorio-San Salvo 1-1

Pineto-Alba Adriatica 0-1

Torrese-Paterno 1-1

Val di Sangro-Sambuceto 1-1

La classifica

Vastese 16

Paterno 15

Pineto 14

Miglianico 13

Morro d'Oro 12

San Salvo 12

Alba Adriatica 12

Capistrello 11

Martinsicuro 11

Sambuceto 9

RC Angolana 8

Torrese 7

Celano 7

Cupello 6

Montorio 5

Francavilla 5

Val di Sangro 4

Acqua e Sapone 0