Non doveva commettere passi falsi in trasferta e così è stato. La Vastese Calcio vince ancora e lo fa a Montesilvano contro l’Acqua e Sapone di mister Naccarella, ancora a zero punti. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, i biancorossi sono riusciti ad ottenere altri tre punti. Con la vittoria di oggi, sfruttando il pareggio del Paterno sul campo della Torrese, i biancorossi salgono al comando della classifica. Questa per la Vastese sarà una settimana impegnativa: mercoledì la trasferta a Miglianico di Coppa Italia e domenica prossima un’altra trasferta, stavolta a Francavilla. Poi, il 25 ottobre, il big match con la rivale Paterno.

La partita- Primo tempo non troppo ricco di emozioni, salvo due occasioni a favore dei biancorossi, una con Marfisi di testa e l’altra con D’Alessandro con un tiro da fuori area, terminate entrambe senza nulla di fatto. I casalinghi scelgono di coprirsi bene e di evitare l’assalto dei ragazzi di mister Colavitto, costretti così a fare gli straordinari per cercare di trovare il gol del vantaggio. Nella ripresa, intorno al sessantesimo, a sbloccare il risultato è l’attaccante biancorosso Faccini che su assist di D’Alessandro infila la sfera in rete e va esultare davanti ai tifosi vastesi (anche questo pomeriggio accorsi numerosi al seguito della squadra). Basta aspettare poco più di dieci minuti per assistere al raddoppio degli ospiti: in contropiede Faccini si ripete e realizza la sua doppietta personale, regalando un’altra gioia ai tifosi presenti (2-0). Sbloccatasi dopo quarantacinque minuti di sofferenza, la Vastese sigla il terzo gol intorno alla metà del secondo tempo che porta la firma di Tarquini (0-3). Serie di cambi per entrambe le squadre. La situazione non cambia ed arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria dei vastesi.

Acqua e Sapone-Vastese Calcio 1902 (0-3)

reti: 60’, 71’ Faccini, 75' Tarquini (V)

ammoniti: Pagliuca, Piccioni (AS), Giuliano (V)

Acqua e Sapone: D’Andrea, Bardhi, Di Biase, Di Donato (82’ entra Buonafortuna), Piccioni, Bassano, Musto, Pagliuca, Del Gallo, Marrone 8 (86’ entra Mazzarella), D’Alessandro; a disposizione: D’Angelosante, Corti, Maiorani, Planamente, Guardiani. Allenatore: Naccarella

Vastese Calcio: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro (87’ entra Basilico), Giuliano, Natalini, Balzano (all’75’ entra Polisena), D’Alessandro, Tarquini (85’ entra Lavorgna), Faccini, Marfisi; a disposizione: Morettini, Giancristofaro, Luongo, Sorianello. Allenatore: Colavitto

arbitro: Alleva Niccolò di Teramo (Frati di Pescara e Di Risio di Lanciano)

Tutti i risultati della settimana giornata

Acqua e Sapone-Vastese 0-3

Capistrello-RC Angolana 1-1

Celano-Miglianico 1-1

Cupello-Francavilla 1-1

Martinsicuro-Morro d’Oro 1-1

Montorio-San Salvo 1-1

Pineto-Alba Adriatica 0-1

Torrese-Paterno 1-1

Val di Sangro-Sambuceto 1-1

La classifica

Vastese 16

Paterno 15

Pineto 14

Miglianico 13

Morro d'Oro 12

San Salvo 12

Alba Adriatica 12

Capistrello 11

Martinsicuro 11

Sambuceto 9

RC Angolana 8

Torrese 7

Celano 7

Cupello 6

Montorio 5

Francavilla 5

Val di Sangro 4

Acqua e Sapone 0