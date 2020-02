È il momento del ritorno a casa per gli studenti e i docenti dell'Istituto Palizzi di Vasto che, insieme ai loro colleghi degli istituti Galiani-De Sterlich di Chieti e Fermi di Lanciano che hanno svolto un periodo di tirocinio formativo della durata di 30 giorni presso aziende ed enti che si occupano di turismo e servizi connessi in cinque diverse città europee. Oltre 100 ragazzi e 10 docenti sono stati ospiti nelle città di Dublino (Irlanda), Valencia (Spagna), Bordeaux (Francia), Berlino (Germania) e Cork (Irlanda) per un'esperienza formativa nell'ambito del progetto Integral Development of Skills on the Tourism - All-OnTour., finanziato all'Unione Europea nell’ambito del programma per la formazione e l’istruzione Erasmus+.

Il progetto era stato presentato dalla scuola vastese nel febbraio 2014, con l'obiettivo di promuovere l’apprendimento on the job e n particolare quello delle competenze linguistiche e trasversali (come la capacità di adattarsi a contesti lavorativi, professionali e sociali nuovi), riuscendo a trovare accoglimento per questa proposta progettuale di mobilità all’estero per la formazione professionale e l’esperienza lavorativa.

Per gli studenti dei 3 Istituti la possibilità di svolgere tirocini formativi all’estero continua anche nel 2016, ed a loro si aggiungeranno 20 studenti dell’Istituto Alessandrini-Marini-Forti di Teramo; infatti, grazie alla collaborazione con la Polaris di Vasto, società di formazione e di consulenza che è stato anche partner strategico nella progettazione e nell’implementazione di All-OnTour., a marzo 2015 il Palizzi ha presentato un nuovo progetto di mobilità europea dal titolo “Transition Town” che ad agosto è risultato poi essere uno dei pochi progetti a livello nazionale ad essere ammesso a finanziamento. Per questo nuovo progetto tra pochi giorni cominceranno le selezioni di 80 neo-diplomati a luglio 2015 nel Settore Tecnologico (indirizzi CAT, Geotecnico e GeC) dei 4 Istituti Tecnici. (Per informazioni si possono consultare i siti dei quattro istituti).

Il progetto che si sta concludendo, All-OnTour, si arrichirà di un momento finale. I dirigenti dei 3 istituti, Gaetano Fuiano del Palizzi di Vasto, Candida Stigliani del Galiani-De Sterlich di Chieti, Daniela Rollo del Fermi di Lanciamo, insieme alla docente referente del progetto, Lucia Bumma, ed all’europrogettista della Polaris, Claudia Di Foglio, hanno infatti invitato i 100 ragazzi appena rientrati a partecipare alla conferenza finale del progetto che si terrà nelle prossime settimane per poter condividere con gli altri studenti le esperieze e le emozioni vissute all’estero.