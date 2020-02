Il Cupello butta via due punti nella sfida interna con il Francavilla. La squadra rossoblu, dopo essere andata in vantaggio con Daniele Avantaggiato al 23’ della ripresa, non trova il gol per chiudere la partita e così gli ospiti, all’ultimo assalto, trovano il pareggio con Nardone con la convalida della rete da parte del direttore di gara Romanelli che coincide con il triplice fischio di fine partita.

La cronaca. Nel primo tempo succede ben poco. La prima azione da segnalare è il tiro di Tadic, su cross dalla sinistra, che finisce a lato. Due minuti dopo il Cupello ci prova su calcio di punizione ma il tiro di Quintiliani viene ribattuto con i pugni da Spacca. L’occasione più ghiotta è quella che nasce dall’estro di Zeytulayev: al 23’ lavora un buon pallone al limite dell’area, calcia verso la porta avversaria con l’estremo difensore giallorosso che deve distendersi per evitare il gol. Con poche altre emozioni le due squadre conducono in porto il primo tempo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Si rientra in campo ed è la squadra di mister Di Francesco ad essere subito pericolosa. Al 2’ Benedetti indirizza un velenoso colpo di testa verso la porta avversaria, trovando pronto Spacca che respinge. Al 7’ sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Tascione con una veloce ripartenza in cui Vitelli, dopo essersi liberato di un difensore lascia partire un diagonale velenoso che finisce a lato. Sale il ritmo della partita e al 17’ Monachetti entra in area e tira con potenza trovando nuovamente pronto il numero 1 avversario. Al 20’ è il Francavilla a tentare la sortita su calcio piazzato con Tascione in volo ad alzare sulla traversa. Al 23’ arriva il gol dei padroni di casa: la conclusione di Maio viene respinta da Spacca e Avantaggiato è il più lesto di tutti a raggiungere la palla e mettere in rete. A quel punto sembra che i padroni di casa possano mantenere saldo il risultato e addirittura raddoppiare.

L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Zeytulayev al 28’ che però spreca mandando alle stelle una palla arrivata da una ribattuta in area. Il Francavilla non si arrende e, dopo aver colpito un palo al 39’ su mischia in area del Cupello trova il pareggio: all’ultimo secondo (dei tre minuti di recupero concessi da Romanelli) Nardone concretizza l’azione d’attacco dei suoi compagni con un tiro che finisce all’angolino basso. Festa Francavilla e delusione Cupello per aver sprecato l’occasione di conquistare una preziosa vittoria.

Cupello Francavilla 1-1 (23' st Avantaggiato [C], 48' st Nardone[F])

Cupello: Tascione, Antenucci, Berardi, Tucci, Martelli, Benedetti, Zeytulayev (43’st Del Bonifro), Quintiliani (33’st D’Antonio), Maio, Avantaggiato, Monachetti (37’st Persichitti). Panchina: Marconato, Marchioli, Bruno, Soria. Allenatore: Di Francesco

Francavilla: Spacca, Bufo, Di Sabatino (44’st Di Crescenzo), Milizia, Giangiacomo, Di Francia, Tadic, Spinello, Vitelli, Nardone, Di Giovanno: Panchina: Parente, Di Lallo, Cardone, Giangristofaro, Proterra, Di Properzio. Allenatore: D’Eustacchio.

Arbitro: Romanelli di Lanciano (Carullo di Lanciano e Saraceni di Vasto)

Ammoniti: Avantaggiato (C), Spinello (F)