PRIMA CATEGORIA - GIRONE B

Valerio Caruso regala la vittoria del big match al Real Montazzoli che in casa ha ospitato il neopromosso Montalfano, allenato dal vastese Antonio Liberatore. Basta un gol ai padroni di casa per aggiudicarsi la partita e portarsi al secondo posto solitario in classifica. Per i gialloverdi nel prossimo turno la possibilità di riscattarsi contro la Marcianese.

È un quarto turno agrodolce per le vastesi. Ieri, lo Sporting San Salvo che finora aveva fatto vedere buone cose è caduto in trasferta. 3 a 2 il risultato con la Marcianese; per la truppa del presidente Cilli - rimaneggiata a causa di diverse assenze - in gol Di Laudo e Farina.

Pareggiano poi sia il Gissi (0 a 0) contro il Tre Ville che il Trigno Celenza in casa contro il San Vito (2 a 2). Sconfitta di misura per il Roccaspinalveti contro il Guastameroli, 1 a 0.

Sorride infine lo Scerni che conquista tre punti d'oro in casa battendo il Piazzano per 2 a 1. Reti di Giuseppe Luciano e Francesco Ottaviano.

Il Fresa sbanca Atessa contro il Mario Tano. Il posticipo delle 18.30 termina 5 a 1 per i biancorossi in trasferta. Partecipano alla goleada Admir Vasiu (doppietta), Riccardo D'Ugo (doppietta) e Giacomo Racano.

I RISULTATI

Mario Tano - Fresa 1-5

Guastameroli - Roccaspinalveti 1-0

Marcianese - Sporting San Salvo 3-2 (ieri)

Real Montazzoli - Montalfano 1-0

Scerni - Piazzano 2-1

Sporting Casolana - Spal Lanciano 1-0

Tre Ville - Gissi 0-0

Trigno Celenza - S. Vito 83 2-2

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 12

Real Montazzoli 10

Guastameroli 8

Tre Ville 8

Fresa 7

Sporting San Salvo 7

Marcianese 7

Scerni 6

Montalfano 5

S. Vito 4

Piazzano 4

Gissi 3

Roccaspinalveti 3

Trigno Celenza 1

Spal Lanciano 1

Mario Tano 0

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Tre Ville

Gissi - Sporting Casolana

Montalfano - Marcianese

Piazzano - Trigno Celenza

Roccaspinalveti - Mario Tano

S. Vito - Guastameroli

Spal Lanciano - Real Montazzoli

Sporting San Salvo - Scerni

SECONDA CATEGORIA - GIRONE G

Terza giornata per il girone G della Seconda categoria nel quale militano le formazioni del Vastese. Il Real Carpineto Sinello è la prima capolista solitaria della stagione. Con la larga vittoria in trasferta ai danni del Mario Turdò, i viola hanno dimostrato di non aver accusato il salto di categoria volando al primo posto a punteggio pieno. Una doppietta di Michele Di Marco e i gol di Antonio D'Addario e Antonio Del Vecchio firmano il 4 a 0 finale.

L'Odorisiana si ferma a Paglieta: pareggio 1 a 1. Sale così l'Incoronata Calcio Vasto che vince in trasferta per 1 a 0 a San Buono. Il gol della vittoria è di Roberto Bevilacqua che sfrutta al meglio un contropiede; per i padroni di casa un rigore fallito al novantesimo.

Nell'anticipo di ieri larga vittoria per gli altri vastesi del Real Porta Palazzo che annientano il Tornareccio per 4 a 0. Gol di Di Matteo, Menna, Romiglio e Stivaletta. Sabato prossimo andrà in scena il derby con l'Incoronata.

Nell'altro anticipo spicca la vittoria del Real San Giacomo per 3 a 2 contro il New Archi Perano (due reti di Giacomucci e una di D’Ascenzo).

Infine, un'altra giornata 'no' per lo Sporting Vasto ancora al palo in questa sua prima stagione in Seconda categoria. Tra le mura amiche sconfitta per 3 a 2 contro la Virtus Rocca San Giovanni. Gol vastesi di Cipollaro e Sporting che recrimina per qualche decisione arbitrale.

I RISULTATI

Mario Turdò - Real Carpineto Sinello 0-4

Paglieta - Odorisiana 1-1

Real Porta Palazzo - Tornareccio 4-0

Real San Giacomo - New Archi Perano 3-2

San Buono - Incoronata Calcio Vasto 0-1

Sporting Vasto - Virtus Rocca San Giovanni 2-3

* riposa Sporting Altino

LA CLASSIFICA

Real Carpineto Sinello 9

Odorisiana 7

Incoronata Calcio Vasto 7

Virtus Rocca San Giovanni 6

Real San Giacomo 2006 6

Sporting Altino 4

Paglieta 4

Real Porta Palazzo 4

Tornareccio 3

Mario Turdò 1

Sporting Vasto 0

San Buono 0

New Archi Perano 0

IL PROSSIMO TURNO

Incoronata Calcio Vasto - Real Porta Palazzo

New Archi Perano - Sporting Vasto

Odorisiana - San Buono

Real Carpineto Sinello - Paglieta

Tornareccio - Sporting Altino

Virtus Rocca San Giovanni - Mario Turdò

* riposa Tornareccio