Tutto pronto per la settima giornata del Campionato di Eccellenza dove un solo punto divide la Vastese Calcio dalla capolista solitaria Paterno. I biancorossi nelle prossime due sfide avranno l’obbligo di non commettere passi falsi, visti gli avversari da affrontare (Acqua e Sapone e Francavilla). Sulla carta la prima delle due trasferte che vedrà impegnati i ragazzi di mister Colavitto è più che abbordabile: l’Acqua e Sapone è ancora a zero punti e, malgrado i segnali positivi arrivati nelle ultime giornate, la squadra di mister Naccarella dovrà fare i miracoli contro un organico come quello dei vastesi se vorrà portare a casa qualche punto. Non bisogna, però, avere troppa fiducia nei numeri in questo sport. Continuare a fare bene come si è fatto sino ad ora, questo quello che Colavitto vuole dai suoi giocatori e la concentrazione dalle parti dell’Aragona rimane altissima.

Due sfide, quelle che vedranno impegnati i biancorossi nell'arco delle prossime settimane, che anticipano quello che sarà il big match della nona giornata, quando proprio allo stadio Aragona arriverà il Paterno. In mezzo, questo mercoledì, la gara di Coppa Italia a Miglianico in cui sicuramente i vastesi opteranno per il turn over. Se la classifica dovesse rimanere così da qui al venticinque Ottobre, allora la Vastese si giocherà la possibilità di scavalcare i neroazzurri tra le proprie mura, davanti al caloroso pubblico che sino a questo momento ha incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto, in casa e in trasferta (il conteggio finale degli abbonamenti venduti ha toccato quota quattrocento). Tutto però dipenderà da queste due gare. A Montesilvano mister Colavitto dovrebbe riavere a disposizione il ‘Puma’ Iaboni (capocannoniere del campionato insieme a Lepre), potendo contare su un Tarquini super motivato e pronto a ripetersi dopo la tripletta di settimana scorsa. Senza fare troppi calcoli in casa degli altri, la Vastese è conscia che a Montesilvano bisognerà affrontare l’avversario senza sottovalutarlo, andando lì per vincere.

Marketing biancorosso- Non finiscono le novità riguardo alla Vastese Calcio. Da qualche giorno è stato ultimato il sito della società biancorossa (raggiungibile a questo indirizzo www.vastesecalcio.com) dove all’interno si potranno conoscere tutte le iniziative in programma. Già attivi da un pezzo, invece, i profili social su twitter e facebook. Nelle ultime settimane diverse sono state le iniziative organizzate dalla dirigenza. La prima, quella annunciata circa sette giorni fa, riguarda i corsi gratuiti d’inglese ed informatica offerti, soprattutto grazie al volere del dirigente Simone Caner, ai giocatori biancorossi presso il centro di formazione Anbeca. La seconda riguarda quattro nuovi sponsor che si vanno ad aggiungere a quelli che hanno già aderito al progetto: in primis l’accordo chiuso con una delle società più note in Italia per la distribuzione, sul territorio nazionale, di energia elettrica e gas metano. La società molisana (Italiangas) che ha il suo quartier generale a Termoli, ha deciso di avvicinarsi e quindi aiutare la Vastese calcio a raggiungere importanti traguardi sportivi nel breve termine. Con la stessa società si è parlato di dedicare un piccolo sconto ai tifosi sulle proprie bollette, ma i dettagli di quest’altra iniziativa verranno resi noti prossimamente. Poi anche il panificio ‘Strapizzami’ di Atessa, il ristorante ‘Japo Japo’ di Lanciano ed il negozio ‘MonBebè’ di Vasto hanno sposato la causa contribuendo come sponsor a questa stagione.

Tutte le partite della settimana giornata

Acqua e Sapone-Vastese

Capistrello-RC Angolana

Celano-Miglianico

Cupello-Francavilla

Martinsicuro-Morro d’Oro

Montorio-San Salvo

Pineto-Alba Adriatica

Torrese-Paterno

Val di Sangro-Sambuceto

La classifica

Paterno 14

Vastese 13

Miglianico 12

Pineto 11

Morro d'Oro 11

San Salvo 11

Capistrello 10

Martinsicuro 10

Alba Adriatica 9

Sambuceto 8

RC Angolana 7

Torrese 6

Celano 6

Cupello 5

Montorio 5

Francavilla 4

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0