Buona la prima per il Persichitti Service Casalbordino Tennistavolo nella stagione 2015/2016 del campionato di serie B1. La squadra casalese, nella Palestra Olimpia del Centro Sportivo San Gabriele, ha battuto con il punteggio di 5-2 la quotata formazione sarda del Muravera Cagliari, che annovera tra i suoi pongisti il furiclasse rumeno Giol e i forti Pisano e Macis. Il Casalbordino, capitanato da Alessandro Santoro, ha schierato anche Franco Spagnoli, Cristian Campagnari e il cinese Li Weimin. È stato proprio il giocaore asiatico a dare la spinta decisiva conquistando tre punti, con Santoro che è riuscito a battere Giol.

Con questa vittoria arrivano i primi due punti per la formazione casalese nella nuova stagione, prima di dover affrontare due trasferte in terra pugliese, prima a Casamassima di Bari e poi a Molfetta. E, a fine incontro, è grande la soddisfazione, con un euforico Li Weimin che commenta così: "Qui a Casalbordino sono a casa mia. Mi trovo benissimo, ecco perché sono qui da 8 anni. Mi piace tutto, dal vino ai dolci che sono fantastici e poi il nostro capitano Santoro ha davvero 7 vite come i gatti. E da noi in Cina i gatti sono sacri!".

Un esordio davvero positivo che trova anche la soddisfazione di Alessandro Santoro che, come ormai accade da tanti anni, si divide tra il calcio e il tennistavolo. "Dopo questa prima vittoria voglio esprimere il mio grande grazie a Domenico Persichitti, main sponsor della squadra, che crede tanto in noi, e all'immarcescibile fratel Michele Ciaffi, prezioso ed instancabile supporto".