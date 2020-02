A seguito dei dubbi sollevati da FdI-An relativamente alle procedure per l'aggiudicazione della gara d'appalto per le forniture di stampanti per gli uffici comunali (qui il servizio) è giunta la replica del sindaco Luciano Lapenna, che ha precisato: "Il Comune di Vasto opera nella più totale trasparenza e nel rispetto delle leggi, ciò è avvenuto anche nella gara per la fornitura e la manutenzione di stampanti multifunzione in uso al personale tecnico e amministrativo del Comune".

"Il consigliere Sigismondi - ha proseguito Lapenna nella nota di replica - fa bene a chiedere trasparenza e rispetto delle leggi nelle gare di fornitura pubblica e tutto ciò viene sempre assicurato dall’Ufficio tecnico comunale gare e appalti. Infatti, né il sindaco né la Giunta comunale si occupano di bandi, bensì l’Ufficio tecnico Gare e appalti, che individua, caso per caso, le procedure e l’iter normativo indicato dalla legge. In questo caso specifico - ha precisato il sindaco - si è ricorso al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, invitando a partecipare addirittura dieci ditte e non cinque come prescrive la legge. Inoltre, la marca di stampanti indicata nel bando non era l’unica per la quale la Pubblica amministrazione locale era interessata al noleggio, perché, sempre nel bando, era indicata chiaramente la dicitura 'o equivalente', a voler dire che qualsiasi altro modello di stampanti con caratteristiche simili poteva essere noleggiata, in quanto capace di soddisfare le esigenze del personale amministrativo del Comune. Pertanto, nessuna irregolarità o favoritismo, l’utilizzo del MEPA, oltre ad assicurare un risparmio per le casse comunali nelle forniture pubbliche, non lo permette. L’interesse primario di questa amministrazione è sempre rivolto alla trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle regole, così come avvenuto anche in questo caso specifico".