Andrea Iannone partirà dalla quinta posizione del Gran Premio del Giappone, quart'ultima tappa della stagione 2015. Nonostante il problema alla spalla, che lo porterà il 17 novembre sotto i ferri del chirurgo per risolvere definitivamente tutti i suoi problemi, il pilota Ducati continua a far registrare prestazioni di livello. In un weekend in cui il pilota vastese è andato sempre molto bene, con un ottimo feeling suo e della sua Desmosedici Gp15 con il tracciato di Motegi, già nel primo giro lanciato della Q2 ha fatto registrare un buon tempo che lo ha proiettato nelle primissime posizioni.

Poi, nell'ultimo tentativo di assalto al tempo, Iannone ha fatto segnare un tempo di 1'44'450 che gli vale il quinto posto alle spalle del compagno di squadra e di un terzetto indemionato, Lorenzo-Marquez-Rossi che ha conquistato la prima fila con Lorenzo che ha strappato una pole da record in 1'43''790.

Nella gara di domani sarà fondamentale per Iannone riuscire a tenere il passo dei piloti in prima fila. Tra lui e Marquez ci sono appena 12 punti di distacco nella classifica mondiale e, con quattro gare (compresa questa in Giappone) a disposizione, piazzarsi sul podio del campionato al debutto nel box ufficiale Ducati è qualcosa più di un semplice sogno.

La griglia di partenza: Lorenzo, Rossi, Marquez, Dovizioso, Iannone, Pedrosa, A.Espargaro, Cruttchlow, Smith, Vinales, P.Espargaro, Redding, Bradl, Hernandez, Naksauga, Bautista, Petrucci, Barbera, Takahashi, Laverty, Hayden, Miller, Baz, Di Meglio, Elias, Akitoshi, De Angelis (out).