È stato eseguito ggi dalla polizia di Stato in servizio presso il locale Commissatiato di Pubblica sicurezza l'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila, nei confronti di Pasquale Bevilacqua, oggi 23 enne, per provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Come spiegano dagli uffici del Commissariato, il giovane, oltre che per una serie di reati contro il patrimonio, è stato condannato con sentenza definitiva, poiché ritenuto responsabile di un furto aggravato in concorso commesso a Vasto Marina nel 2013 (qui l'articolo).

Nonostante la diversa versione fornita dall'imputato (qui l'articolo), il giovane, per questi e altri reati contro il patrimonio, dovrà scontare la pena di 3 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione.