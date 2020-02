Intervento degli operatori del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, e dei carabinieri della Compagnia di Vasto, al comando del maggiore Giancarlo Vitiello, che questa notte hanno tratto in arresto quattro persone che stavano per rubare un furgone parcheggiato in via Alessandrini.

Come spiegato dagli uffici del Commissariato, erano circa le 3,10 quando è arrivata la segnalazione presso la Centrale Operativa del 113 di un furto in atto. Immediatamente si sono portati sul posto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato e una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Vasto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno notato la presenza di un furgone con il motore acceso, senza persone a bordo, appoggiato su di un’altra autovettura, accertando contestualmente che nel blocco accensione del mezzo vi era inserita una chiave alterata. Sulla base della descrizione dei sospetti fornita dalla Centrale operativa, dopo pochi minuti gli agenti operanti hanno intercettato tre giovani in fuga all’atto di salire a bordo di un’autovettura guidata da una donna. Prontamente gli operatori hanno bloccato i quattro soggetti per approfondire l’attività di primo intervento.

"Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza, - spiegano dal Commissariato - hanno consentito di appurare che poco prima un cittadino aveva notato due giovani sospetti a bordo di un furgone, i quali alla vista dell’uomo hanno abbandonato il mezzo per darsi immediatamente alla fuga. L’uomo, avendo capito che si trattava di un tentativo di furto ha immediatamente il 113 e si è posto all’inseguimento dei giovani, ai quali si è aggiunto poco dopo un terzo complice. Il testimone, dopo aver imboccato una strada laterale, ha desistito dall’inseguimento. In tale frangente le pattuglie della Squadra Volante del Commissariato di P.S. e del Nucleo Radiomobile dei carabinieri hanno intercettato i tre fuggitivi proprio nel momento in cui stavano salendo a bordo di un’autovettura guidata da una complice. Una volta fermati, i quattro autori del reato sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato e sottoposti a perquisizione che ha consentito di accertare che all’interno della vettura in uso ai quattro vi era nascosto un piede di porco ed indosso alla donna è stata rinvenuta un’altra chiave alterata, simile a quella rinvenuta inserita nel blocco di accensione del furgone oggetto del reato".

Gli autori del reato sono stati identificati per Antonietta Cartanese, di 34 anni, Antonio Bonaventura di 22, Giuseppe Scarcella di 19 e S.G., minorenne di anni 17, tutti di San Severo.

I quattro sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato. I tre maggiorenni oggi sono stati sottoposti a giudizio direttissimo, mentre il minore è stato condotto presso un Centro di Prima Accoglienza per minori.