Nel Campionato di Eccellenza abruzzese questa domenica si giocherà la settima giornata e, tra chi cerca il riscatto e chi invece vuole trovare continuità in termini di risultati, sarà un’altro turno da non perdere di questa stagione che dalle prime battute sembra essere davvero avvincente. Con la capolista Paterno che sembra non voler commettere passi falsi (questo fine settimana impegnata sul campo della Torrese) e la Vastese, seconda ad un solo punto di distanza dai neroazzurri, ormai lanciata verso l’inseguimento e con la voglia di ‘dettare legge’ in questa competizione, le inseguitrici Miglianico (12), Pineto (11), Morro d’Oro (11) e San Salvo (11) non vorranno di certo aumentare il gap e scenderanno in campo alla ricerca dei tre punti.

Tra queste c’è l’U. S. San Salvo che, dopo aver dominato nel primo tempo al Bucci contro il Pineto, ha giocato una seconda frazione di gioco da dimenticare e dalla quale ripartire come stimolo per evitare di ripetere lo stesso errore. Proprio da quel calo di concentrazione e d’intensità, forse con qualche scelta non proprio ‘azzeccata’, i biancazzurri a Montorio dovranno dimostrare a coloro che hanno iniziato a rumoreggiare nell’ambiente, che anche nel calcio la ‘pazienza è la virtù dei forti’. Le tre vittorie, i due pareggi ed una sola sconfitta ricevuta non bastano comunque a far star tranquilli i dirigenti dell’U.s. così come i tifosi, consci di poter e voler scalare la cima della classifica e rimanerci sino all’ultima giornata. Questa domenica non sarà per niente facile portare a casa il risultato, perché il Montorio 88 in casa sino ad ora non ha mai perso (un pareggio con il Paterno, vittoria per 3-1 con il Francavilla ed un pareggio senza reti con il Morro d’Oro). Se a questo ci si aggiunge il fatto che i teramani sono reduci dalla sconfitta di settimana scorsa sul campo del Miglianico (1-0) allora si capisce che ai sansalvesi li aspetta una vera e propria battaglia. Una battaglia che mister Rufini vorrà vincere ‘senza i se e senza i ma’- perché con questi non si vincono i campionati. I tre punti porterebbero lontana ogni messa in discussione di chi non si ritiene contento delle scelte dell'allenatore biancoazzurro in questa prima parte della stagione. Una vittoria per fuggire da ogni accusa e magari ritornare lì sopra, scavalcando le dirette concorrenti.

Con tutt’altre premesse il Cupello di mister Di Francesco torna a giocare al Comunale, tra le proprie mura, affrontando un Francavilla assai deluso dai soli quattro punti in classifica conquistati. I rossoblù, allo stesso modo, non possono ritenersi soddisfatti di quanto fatto fin’ora: cinque punti, cinque gol realizzati in sei partite e tre sconfitte che pesano sul groppone di Avantaggiato e compagni. Reduci dalla partita persa in casa del Morro d’Oro (3-1), i cupellesi questa domenica dovranno trovare la forza di portare a casa il risultato e di iniziare a fare sul serio, perché questa squadra obiettivamente non merita di stare lì in fondo. Sono diverse settimane che lo si dice, ma alla fine di punti in cassaforte se ne sono portati pochi e bisogna realmente capire questa ‘carenza’ da dove cosa è dovuta. Sicuramente dai pochi gol segnati (peggio del Cupello la Torrese, il Celano, il Francavilla , Val di Sangro e l’Acqua e Sapone) ma anche da una condizione fisica non ancora ottimale. È però arrivato il momento di non trovare più scuse e cominciare a sorridere un po’ di più. Già da questo weekend. Vincere in casa, nessun altro risultato è accettabile se si vuole risalire verso acque più sicure, anche perché la prossima settimana il Cupello dovrà fare visita al San Salvo e non sarà sicuramente una passeggiata per i ragazzi di mister Di Francesco.

Tutte le partite della settimana giornata

Acqua e Sapone-Vastese

Capistrello-RC Angolana

Celano-Miglianico

Cupello-Francavilla

Martinsicuro-Morro d’Oro

Montorio-San Salvo

Pineto-Alba Adriatica

Torrese-Paterno

Val di Sangro-Sambuceto

La classifica

Paterno 14

Vastese 13

Miglianico 12

Pineto 11

Morro d'Oro 11

San Salvo 11

Capistrello 10

Martinsicuro 10

Alba Adriatica 9

Sambuceto 8

RC Angolana 7

Torrese 6

Celano 6

Cupello 5

Montorio 5

Francavilla 4

Val di Sangro 3