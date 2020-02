Approvata all’unanimità la proposta legge di iniziativa regionale alle Camere che vede come prima firmataria Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo, quello di riformare l'articolo 35 del Decreto Sviluppo, che attiene alle attività petrolifere.

"Si tratta di un atto concreto per fermare Ombrina" sottolinea Sara Marcozzi. "Nella nostra legge chiediamo l’abolizione delle deroghe alle autorizzazioni di ricerca, prospezione ed estrazione entro le 12 miglia e il raddoppio delle percentuali di royalties alle compagnie petrolifere; il M5S formalizza in aula l'impegno di tutti i parlamentari abruzzesi di ogni appartenenza politica a fare pressioni per ottenere la calendarizzazione della discussione della proposta a Roma nel più breve tempo possibile".

"La nostra proposta - aggiunge la rappresentante del M5S - è stata riconosciuta da tutto il Consiglio regionale come l’unica davvero in grado di dare uno stop ad Ombrina. Fermare Ombrina si può. È solo questione di volontà politica, ora passiamo il testimone ai parlamentari abruzzesi del Pd e Sel affinchè si impegnino per la calendarizzazione della legge in Parlamento. Come noi sosteniamo da tempo, e oggi finalmente se ne sono accorti tutti, è da Roma che deve arrivare il no al progetto ed è a Roma che il Consiglio regionale deve fare pressione. Basta con gli atti di facciata per lavare le coscienze, si producano proposte concrete, come la nostra, che svelino finalmente chi vuole fermare Ombrina e chi vuole fare solo comoda propaganda".