I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno intercetto ieri notte, lungo la Statale 16 una Fiat Punto piuttosto nuova che ha destato da subito sospetto.

Dopo i controlli del caso, il veicolo è risultato rubato a San Salvo e non si è bloccato all’alt dei carabinieri che hanno ingaggiato così un inseguimento per circa 5 km.

Fermato il mezzo, i militari hanno identificato il conducente, un 34enne originario di San Severo, accertando che aveva messo in moto la vettura forzando il blocco di accensione.

La conseguente perquisizione a carico del 34enne, ha permesso di rinvenire un coltello del genere proibito, attrezzi da scasso ed una centralina elettronica di altra autovettura.

L’autovettura al termine delle operazioni è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il malvivente, arrestato in flagranza di reato per furto, ricettazione e porto abusivo di arma di genere vietato, è stato associato alla casa circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante l'ultima notte, sono stati 6 i ladri residenti in provincia di Foggia (5 a San Severo, 1 a Cerignola) arrestati per tre distinti furti d'auto.