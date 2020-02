Sono ripartite con entusiasmo le attività della scuola calcio del settore giovanile del Cupello Calcio per la stagione agonistica 2015/2016. La società rossoblu già nella scorsa annata aveva puntato in maniera decisa sulle attività dedicate a bambini e ragazzi sul manto sintetico del campo sportivo cupellese. "Siamo orgogliosi - commentano i presidenti del settore giovanile Giuseppe Giardino e Michele Mazzarella - di aver creato un gruppo solido e responsabile. Nella passata stagione, con i cambiamenti apportati nell'assetto societario, ci sono stati riscontri positivi. Tante le soddisfazioni, fra tutte quelle di aver incrementato il numero di iscritti che arrivano non solo da Cupello ma da tutto il comprensorio.

L’obiettivo sarà sempre il singolo bambino, che verrà costantemente seguito nel suo percorso calcistico così che un giorno possa entrare a far parte della prima squadra. Alla base, però, dovrà esseci uno sviluppo sano e rispettoso così come vuole questo magnfico sport".

Lo staff del settore giovanile Cupello Calcio

Presidenti: Giuseppe Giardino e Michele Mazzarella

Direttore area tecnica: Alfonso De Filippis

Dirigenti: Ulderico Antenucci, Nicola Bellano, Giovanni Carlucci

Segretaria: Marta Mazzarella

Allenatore Allievi: Massimo Baiocco

Allenatore Giovanissimi: Ilyas Zeytulaev

Allenatore Esordienti a 11: Tito Galante

Allenatore Esordienti a 9: Aldo Di Florio

Allenatori Pulcini: Daniele Avantaggiato, Vincenzo Benedetti

Allenatori Primi Calci: Massimo Marconato e Massimo Baiocco

Scuola Portieri: Mario Morrone, Gianni Guerra, Gianni Benedetti