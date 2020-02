Il Web è solo un'innovazione tecnica, oppure anche un'innovazione sociale? Come sviluppare, potenziare il web marketing e metterlo al servizio della crescita del settore turistico? A queste domande offrirà una risposta il workshop organizzato da Vasteggiando, il modello di promozione turistica per Vasto, San Salvo e l'Entroterra. L'appuntamento è a Vasto per domani, sabato 10 ottobre, alle ore 10, nella Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos, dove soggetti pubblici e privati si confronteranno sull’importante tema: "Il Web Marketing Turistico 2.0 - Il Web: innovazione sociale più che innovazione tecnica".

Il tema dell'innovazione messa al servizio del sistema turistico locale sarà al centro del workshop. All’incontro interverrà, oltre alla redazione di Vasteggiando, il Dottor Bruno Bertero – Four Tourism – Esperto in Destination Management.

L'iniziativa di Vasteggiando è resa possibile grazie alla cooperazione di: Comune di Vasto, Comune di San Salvo, Comune di Scerni, Pro Loco di Scerni, Studioware, Grotta del Saraceno, Agriturismo Montevecchio, Tesla Bike, D'Addario Jr, Trattoria Zì Albina, Di Fonzo Autolinee, Di Fonzo Viaggi.