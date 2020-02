Ha un sapore dolce questo giovedì pomeriggio per i ragazzi di mister Cesario. Il Vasto Marina, di scena in trasferta sul campo del River Casale battendo i padroni di casa per 2-0. Una vittoria netta che da maggiore consapevolezza ai vastesi per proseguire e fare bene in questa stagione. I gol della vittoria sono arrivati uno per tempo. Il primo porta la firma di Luca Madonna che al trentesimo l’ha messa dentro, scartando anche il portiere. Lo stesso nel corso della partita andrà vicino al raddoppio in più di un’occasione.

La seconda rete degli ospiti è arrivata dopo dieci minuti dal fischio della seconda frazione di gioco, stavolta grazie ad un’incornata vincente di Luca Di Biase, bravo a sfruttare il calcio di punizione dei suoi. Per il River Casale c’è stato poco da fare. Questa domenica il Vasto Marina sarà impegnato nuovamente in trasferta, stavolta sul campo de Il Delfino Flacco Porto per disputare la sesta giornata del campionato di Promozione. Per quanto riguarda invece il prossimo turno di Coppa Italia, il 4 novembre il Vasto Marina affronterà in casa il Fara San Martino.

River Casale-Vasto Marina: (0 -2)

Reti: 30’ Madonna, 60’ Di Biase

River Casale: Capone Di Carlo G. Gaggiano(70’ Di Felice) Diop Di Carlo L. De Mattheis Morelli(54’ Criscolo) Petrucci Cocchini Ciarfella Di Crescenzo(57’ Federico) All. Angelozzi

Vasto Marina: Villamagna Pilone Nocciolino Muratore D’Aprile Di Biase Forte D. Galiè Madonna(90’ Marchesani) Ciccotosto(85’ Santoro) Cieri(65’ Di Foglio) All. Cesario Arbitro: Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Bosco di Lanciano e Langella di Chieti) Ammoniti: D’Aprile(V), De Mattheis(R)