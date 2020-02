Esce in questi giorni il cd di Wilma Goich Il Meglio 2015, album di dieci brani famosi che riassume la carriera artistica di una della più belle voci del panorama musicale della musica leggera italiana, oltre a sei inediti incisi per questa produzione musicale prodotta da Romolo Ferri per la Pull di Milano.

Questi i brani con relativi autori: Le colline sono in fiore (Mogol-Donida) brano del 1965 partecipante al Festival di San Remo ; Se stasera sono qui (Luigi Tenco) canzone partecipante nel 1967 al Disco per l’estate ; In un fiore ( Mogol – Donida) ; Gli occhi miei (Mogol – Donida) ; Una vecchia canzone italiana (Marocchi – Jurgens) interpretata insieme alla “ Squadra italiana”(Nilla Pizzi, Manuela Villa, Tony Santagata, Wess, Gianni Nazzaro, Mario Merola, Rosanna Fratello, Jimmy Fontana, Lando Fiorini, Giuseppe Cionfoli) al festival di San Remo del 1994 ; Semo gente de borgata (Califano-Piacente) Disco per l’estate 1972 ; Fijo mio (Califano –Minghi) Disco per l’estate 1973; Voio er canto de una canzone (De Angelis-Minghi); Canto d’amore di Homeide (Bardotti-Minghi-Sergepy) ; La festa del Cristo Re (Califano-Lopez-Vianello); Sei mio (Liboni-Valente); Se questo non è amore (Liboni-Guglielminetti-Testa); Cosa sei per me (Liboni-Bonino); Ci riuscirò (Luciano Rossi); Dimmi amore mio (Guglielminetti-Di Giacomo) ; Quanto tempo (Liboni – Peretti).

Il brano Dimmi amore mio, è stato scritto dall’autore vastese Leano Di Giacomo, con musica di Guido Guglielminetti (bassista di Francesco De Gregori nel Tour 2015).